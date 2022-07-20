玩偶裝表演者不和非裔女童擊掌挨轟 芝麻街主題樂園道歉[影]
（中央社費城19日綜合外電報導）美國一名女子稱費城芝麻街主題樂園（Sesame Place Philadelphia）表演者在遊行期間刻意冷落和她同行的2個非裔女童，此事引發網友撻伐，芝麻街主題樂園今天為此致歉。
「華盛頓郵報」報導，名叫布朗（Jodi Brown）的女子16日在社群網站Instagram張貼一段9秒鐘影片，可見扮演兒童電視節目「芝麻街」（Sesame Street）角色「蘿西塔」（Rosita）的表演者在遊行期間，一路與遊客擊掌，到了她女兒和姪甥面前卻搖手離去，讓這兩個伸長手臂等著擊掌、揹著芝麻街背包的6歲女孩十分失望。
「蘿西塔」是這部傳奇兒童節目中會說英語和西班牙語的人偶。
這家人的委任律師拉瑪（B'Ivory LaMarr）告訴華郵，2個女孩和家人為了這天遠從紐約布魯克林前來，卻遭遇此事，讓她們很迷惘。
布朗在IG貼文中寫道：「我們原本正要離開芝麻街主題樂園，孩子們想停下來看人偶。這個噁心的人硬生生拒絕我們的孩子，然後走去擁抱我們旁邊的白人小女孩！」她說：「當我上前理論時，他們看著我，好像我是瘋子。」
這支影片接下來幾天開始瘋傳，許多網友呼籲抵制芝麻街主題樂園。
費城芝麻街主題樂園17日在IG上發布聲明致歉，提到人偶裝有時會影響視野，讓內部的工作人員看不到「較低處」，因此有時「表演者會錯過來自賓客的擁抱請求」。園方表示，表演者當天的「不」手勢，並非針對這2名女童，而是「拒絕其他遊客希望蘿西塔抱著他們孩子拍合照的要求，因為這樣的要求是不合規定的」。
園方說，扮演「蘿西塔」的表演者並非刻意冷落這2個女童，「這場誤會讓這名表演者非常沮喪」。
但由於家屬拒絕接受園方道歉，且製作「芝麻街」的非營利組織「芝麻街工作室」（Sesame Workshop）稱兩個女孩的遭遇令人「無法接受」，園方今天對華郵發布更直接的道歉啟事。
發言人透過聲明表示：「我們為這家人16日在我們園區裡的遭遇致上最誠摯的歉意，我們知道這是不妥的。我們正在採取行動改善作為。我們致力糾正這一點。」
發言人補充表示，費城芝麻街主題樂園「會展開員工訓練，讓他們有更充分的理解與認知來提供賓客一個具包容性、公平且有趣的體驗」。
律師拉瑪告訴華郵，這家人正在考慮採取其他選項，包括可能提告，因為有其他影片顯示這名表演者拒絕和園區裡其他非白人孩童互動。
拉瑪說：「我們並不想老是做出種族（歧視）的結論，但遺憾的是，這一連串事實下來只能做出一個合理的推論。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110720
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