玩偶裝表演者不和非裔女童擊掌挨轟 芝麻街主題樂園道歉[影]

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美國一名女子稱費城芝麻街主題樂園表演者在遊行期間刻意冷落和她同行的2個非裔女童，此事引發網友撻伐。（圖取自instagram.com/sesameplace）

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（中央社費城19日綜合外電報導）美國一名女子稱費城芝麻街主題樂園（Sesame Place Philadelphia）表演者在遊行期間刻意冷落和她同行的2個非裔女童，此事引發網友撻伐，芝麻街主題樂園今天為此致歉。

「華盛頓郵報」報導，名叫布朗（Jodi Brown）的女子16日在社群網站Instagram張貼一段9秒鐘影片，可見扮演兒童電視節目「芝麻街」（Sesame Street）角色「蘿西塔」（Rosita）的表演者在遊行期間，一路與遊客擊掌，到了她女兒和姪甥面前卻搖手離去，讓這兩個伸長手臂等著擊掌、揹著芝麻街背包的6歲女孩十分失望。

「蘿西塔」是這部傳奇兒童節目中會說英語和西班牙語的人偶。

這家人的委任律師拉瑪（B'Ivory LaMarr）告訴華郵，2個女孩和家人為了這天遠從紐約布魯克林前來，卻遭遇此事，讓她們很迷惘。

布朗在IG貼文中寫道：「我們原本正要離開芝麻街主題樂園，孩子們想停下來看人偶。這個噁心的人硬生生拒絕我們的孩子，然後走去擁抱我們旁邊的白人小女孩！」她說：「當我上前理論時，他們看著我，好像我是瘋子。」

這支影片接下來幾天開始瘋傳，許多網友呼籲抵制芝麻街主題樂園。

費城芝麻街主題樂園17日在IG上發布聲明致歉，提到人偶裝有時會影響視野，讓內部的工作人員看不到「較低處」，因此有時「表演者會錯過來自賓客的擁抱請求」。園方表示，表演者當天的「不」手勢，並非針對這2名女童，而是「拒絕其他遊客希望蘿西塔抱著他們孩子拍合照的要求，因為這樣的要求是不合規定的」。

園方說，扮演「蘿西塔」的表演者並非刻意冷落這2個女童，「這場誤會讓這名表演者非常沮喪」。

但由於家屬拒絕接受園方道歉，且製作「芝麻街」的非營利組織「芝麻街工作室」（Sesame Workshop）稱兩個女孩的遭遇令人「無法接受」，園方今天對華郵發布更直接的道歉啟事。

發言人透過聲明表示：「我們為這家人16日在我們園區裡的遭遇致上最誠摯的歉意，我們知道這是不妥的。我們正在採取行動改善作為。我們致力糾正這一點。」

發言人補充表示，費城芝麻街主題樂園「會展開員工訓練，讓他們有更充分的理解與認知來提供賓客一個具包容性、公平且有趣的體驗」。

律師拉瑪告訴華郵，這家人正在考慮採取其他選項，包括可能提告，因為有其他影片顯示這名表演者拒絕和園區裡其他非白人孩童互動。

拉瑪說：「我們並不想老是做出種族（歧視）的結論，但遺憾的是，這一連串事實下來只能做出一個合理的推論。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110720