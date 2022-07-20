中國海警船頻擾釣魚台 專家籲日政府重海洋安保

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）鑑於中國海警船頻頻現蹤釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域，日本討論政府海洋政策的專家學者會議今天提交建言給日本首相岸田文雄，認為海上保安廳及海上自衛隊應加強合作。

日本放送協會（NHK）報導，討論政府海洋政策的專家學者會議召集人、國際協力機構（JICA）理事長田中明彥今天到首相官邸（行政中心）將會議的意見書遞交給岸田。

意見書指出，中國海警局的公務船頻頻航行在釣魚台海域入侵「領海」，對於日本的海洋權益帶來空前的嚴重威脅，日本海上保安廳（相當於海巡署）與海上自衛隊應加強合作，以防不測事態發生。

意見書記載，基於經濟安全保障的觀點，有必要開發深海的稀土等礦物資產、擴大海上風力發電以促成減碳社會的實現。此外，應善用數位技術進行海底觀測以利進行地震、海嘯的預測等。

接獲意見書後，岸田表示，將參考意見，加強海上保安體制、開發國產海洋資源及擴大海上風力發電等。

日本共同社報導，日本的海洋基本計畫每5年擬定一次，下次預定於明年擬定。

專家學者會議的意見書強調，新的海洋基本計畫應持續以「綜合性的海洋安全保障」為主題。意見書明載：「我國周邊海域的情勢愈來愈緊迫」。言下之意，日本對於中國海警船頻頻入侵「領海」等應嚴加提防。（編輯：韋樞）1110720