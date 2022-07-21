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義大利總理德拉吉提辭呈 總統可能解散國會提前大選
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義大利總理德拉吉提辭呈 總統可能解散國會提前大選

2022/7/21 18:07（7/21 18:11 更新）
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義大利總統馬達雷拉辦公室表示，總理德拉吉（圖）21日遞出辭呈。（圖取自facebook.com/MarioDraghiPremierItalia）
義大利總統馬達雷拉辦公室表示，總理德拉吉（圖）21日遞出辭呈。（圖取自facebook.com/MarioDraghiPremierItalia）
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（中央社羅馬21日綜合外電報導）義大利總統馬達雷拉辦公室表示，總理德拉吉今天遞出辭呈。法國的歐洲事務部長布恩表示，德拉吉辭職將開啟「一段不確定時期」。

法新社報導，馬達雷拉（Sergio Mattarella）辦公室在簡短聲明中指出，德拉吉（Mario Draghi）提出「自己和由他領導政府的辭呈」。聲明稱，馬達雷拉「注意到此事」，並表示當前政府仍將「繼續履行職務」。

德拉吉為挽救聯合內閣瓦解而要求舉行信任投票，但聯合政府裡的3個主要夥伴杯葛，執政約一年半的德拉吉內閣昨天難逃瓦解命運。74歲的德拉吉當時就告訴國會下議院，他將於與總統會面後辭職。

政治分析家指出，馬達雷拉很可能會解散國會，提出於9或10月提前大選。在那之前，德拉吉可能繼續擔任看守內閣總理。

前歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁德拉吉2021年在義大利致力克服疫情和疲弱經濟之際空降出任總理。他昨天曾譴責自家全國團結聯盟，敦促大家站在同一陣線，以免為時太晚。

與此同時，法國的歐洲事務部長布恩（Laurence Boone）今天預期，德拉吉辭職將開啟「一段不確定時期」，並說這標誌著「歐洲失去一根支柱」。

他告訴法國國際廣播電台（France Inter）：「義大利將進入也許較之前不穩定的時期。」

她說：「我想要向德拉吉致敬，他是傑出政治家、法國的夥伴。我們合作愉快。他是歐洲的一根支柱。」

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