土耳其年挹注600億美元 軍工業強國計畫見成果

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡21日專電）土耳其政府每年挹注600億美元，降低對軍工業大國的依賴，私營國防產業因此大幅成長。近期土國無人機協助改變俄烏戰事態勢，數間廠商出口直升機等，土耳其躋升軍工業強國的20年計畫，已見成果。

華爾街日報（Wall Street Journal）今天報導，土耳其低成本無人機協助扭轉烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的軍事平衡，也正影響世界各地衝突。此外，數間土耳其新廠商正向菲律賓出口直升機，向巴基斯坦出口海軍護衛艦，向肯亞出口裝甲車。土耳其如今已經建立海上實力，與對手希臘抗衡。

相較於2002年的50億美元（約新台幣1496億元），艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政府每年挹注600億美元，降低土耳其對美國等軍工業大國及軍火供應商的依賴。土耳其民營國防產業，即從2002年的10億美元成長至2020年的110億美元。軍售也成艾爾段的外交政策工具之一，他利用無人機及其他武器建立對外關係，並提升土耳其國際影響力。

土耳其政府官員稱，土國可生產國內武裝部隊所需物資的7成，高於2000年代初的3成。在拜拉克塔TB2（Bayraktar TB2）無人機取得戰功的基礎上，土耳其盼成為無人機、艦的主要供應國。

土耳其國防工業署署長狄米爾（Ismail Demir）表示，「很明顯，傳統事物有所侷限，我們必須著眼新式、商業產品。我們認為這不應該僅限於飛行器。應該是陸地、海上、海面下」。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）數據，2017年至2021年間，土耳其是第12大武器出口國。與美國、俄羅斯及法國等軍火巨頭相比，土耳其工業規模仍小，但自2001年來，土耳其軍工業進入另一層次，主要買主是中亞國家土庫曼、中東國家阿曼及卡達。

土耳其仍依賴外國廠商提供噴氣式戰鬥機及防空系統等重要裝備。美國曾因土耳其向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統而制裁狄米爾，並將土耳其排除在F-35聯合攻擊戰鬥機開發計畫之外。土耳其政府目前正向拜登政府協調，盼能購買新F-16戰機。對美國及土耳其而言，這項軍售可說是修復雙邊關係的契機。

土耳其政府也正在研發本土戰鬥機、防空系統及坦克，但要部署這些重型武器，可能還需數年時間。

狄米爾說，外國制裁使土耳其推動國防自主更為急迫。「我們知道，試著維持百分之百的國防自主既不可行也不合邏輯。關鍵是，無論何時，我們都需要維護國家利益」。

與中國等大國相比，土耳其國防部門規模仍小，但拜拉克塔TB2無人機於近期衝突中發揮的作用，使土耳其具有巨大影響力。拜拉克塔無人機至少在烏克蘭、敘利亞、利比亞、亞美尼亞及亞塞拜然的「雙亞」戰事等協助擊敗俄軍、俄國代理人及俄方技術。

今年稍早，烏克蘭軍方於黑海擊沉俄艦，也是拜拉克塔無人機之功。

較小的國家面對強大對手時，拜拉克塔無人機提供低成本、取得優勢的選項。拜拉克塔無人機機隊及相關地面設備的成本約數千萬美元，美國MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper）則要價數億美元。

此外，拜拉克塔無人機可在空中運作24小時，在氣候狀況允許下，遠程飛行人員可從185英里外操作。拜拉克塔無人機遠程攝影及避開雷達的功能，也使其容易閃躲俄製防空系統。

艾爾段過去為了爭取中東地區影響力，向周邊國家發動未言明的「冷戰」。而土耳其對外軍售反映對外關係的轉變：自去年以來，艾爾段持續緩解與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）及以色列等區域競爭對手的關係。

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狄米爾及土耳其3間國防業者稱，與阿拉伯聯合大公國關係升溫，讓土耳其國防產業更具前景。知情人士透露，阿拉伯聯合大公國官員已表示有興趣向土耳其購買無人艇。分析人士指出，軍艦若行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）等爭議水域而需護航，無人艇便可派上用場。

俄羅斯入侵烏克蘭，也使土耳其國防產業更為蓬勃。土耳其防彈衣及頭盔廠商Garanti Kompozit工廠就是獲益者之一。Garanti Kompozit董事長亞薩胥（Hüseyin Yazar）說，俄國發動軍事攻擊後不久，烏克蘭就下了大筆訂單。公司也提高產量，多聘員工，「我們全力以赴」。（編輯：高照芬）1110722