英國情報首長：俄軍將力氣耗盡 烏軍反攻好機會

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（中央社美國科羅拉多州阿斯本21日綜合外電報導）英國情報首長今天說，某種程度上，俄羅斯軍隊未來數週在烏克蘭可能必須暫停侵略行動，這將給烏軍一個很好的反攻機會。

路透社報導，通稱為「軍情六處」（MI6）的英國秘密情報局（Secret Intelligence Service, SIS）局長摩爾（Richard Moore）估計，目前約有1萬5000名俄軍在烏克蘭戰場喪生，這還「可能是保守估計」。

摩爾在美國科羅拉多州舉行的阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上表示：「我認為他們即將耗盡力氣。」他還說，俄軍未來數週將漸漸發現很難供應人力和軍備。

「他們某種程度上必須停下來，這將給予烏克蘭反攻的機會。」

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭已近5個月，基輔當局期盼西方武器能協助烏軍未來幾週發動反攻，奪回俄軍占據的烏克蘭領土。烏方尤其寄望於更長程的飛彈，例如烏軍近幾週已部署的美國高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。

摩爾強調，烏克蘭必須展現能夠打贏這場戰爭的意圖，不僅要保持國內高昂士氣，也要在歐洲擔心今冬能源短缺之際，讓西方下定決心。

他表示：「我認為，對烏克蘭人來說，展現反擊能力很重要。我想這對他們保持高昂士氣而言至關重要。」

「坦白說，我也認為，烏克蘭人能打贏這場戰爭，對歐洲其他地區將是一個重要提示。因為我們即將進入一個相當不好過的冬季。」

「俄羅斯中斷歐洲能源供應的可能性，是這場戰爭引發的全球最大經濟和政治風險之一。歐洲國家擔心，如果俄羅斯在氣候溫暖的這幾個月削減輸送量，可能導致他們無法儲備（能源），在今年冬季面臨短缺。」

摩爾被問及是否知道俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的健康狀況時回答：「沒有證據顯示蒲亭重病在身。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110722