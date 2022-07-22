南韓美國聯合軍演恢復野戰訓練 北韓警告戰爭威脅

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（中央社首爾22日綜合外電報導）南韓國防部今天宣布，南韓與美國將在聯合軍事演習中恢復中斷已久的即時野戰訓練。兩國正攜手抑制北韓核武和飛彈發展。北韓智庫則警告，這場軍演將把朝鮮半島推向戰爭邊緣。

路透社報導，南韓與美國年度夏季聯合軍演將在8月登場。5月上任的南韓總統尹錫悅承諾，要讓韓美聯合軍演「常態化」，以及增強對北韓的威懾。

南韓國防部指出，韓美計劃今年夏天舉行11次聯合野戰演習，包括一次旅級演習；且雙方鎖定目標，希望能舉行更多團級甚至更高層級的聯合野戰演習。

南韓國防部長李鐘燮就政策事務向尹錫悅進行簡報後對記者表示：「我們計劃盡快舉行航空母艦打擊群聯合訓練，以及兩棲作戰操演。」

南韓與美國近幾年縮減聯合軍演規模，一方面由於爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，另方面則是為了緩和與北韓的緊張關係。

不過，北韓今年以來以空前節奏進行飛彈試射，且據信正在準備進行第7次、也是2017年來首次核試。尹錫悅已預警，平壤「隨時」可能採取行動。

鑒於北韓鎖定南韓首都首爾地區的飛彈威脅日增，為了強化對抗能力，南韓國防部表示，它將改善飛彈偵測能力，並將爭取盡快部署新一套攔截系統。

北韓外交部旗下智庫「裁軍與和平研究院」（Institute of Disarmament and Peace）副院長崔鎮（Choe Jin，音譯）昨天則警告，美國與南韓若不停止對北韓施加充滿敵意的軍事壓力，包括進行聯合軍演，兩國將面臨「前所未有的」安全挑戰。

崔鎮在平壤接受美聯社電視新聞台訪問時表示：「美國和它的盟邦若選擇對我們採取軍事對抗，它們將在安全方面面臨空前的不穩定性。」

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崔鎮還說，華府與首爾今年的聯合軍演，正驅使朝鮮半島瀕臨戰爭邊緣。他指控美國和南韓官員正密謀在預定8月展開的聯合軍演，討論部署美國核戰略武器。

崔鎮表示：「美國應該牢記，當它用核武威脅我們，自己也將遭到同等對待。」他說，華府必須放棄對北韓採取「過時且自殺式的敵意政策」，否則將面臨「不快的後果」。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110722