韓國單日確診破10萬例 境外移入創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診新增10萬285例，其中境外移入532例，創下韓國首次發現確診案例以來境外移入新高。

韓國單日確診數自4月20日的11萬1291例以來，時隔98天再次突破10萬例，累計確診數達到1944萬6946例；危重症人數較前一天增加9例至177例，病歿人數新增25例，累計2萬4932人染疫死亡。

新增確診數與一週前的20日（7萬6379例）相比達1.31倍，與2週前的13日（4萬248例）相比則達到2.49倍；其中境外移入案例可能因入境隔離規定鬆綁、國際航班增加等因素，來到532例新高。

以整體來看，韓國確診案例主要還是來自社區感染，新增病例以首都圈最多，京畿道及首爾市分別增加兩萬例上下，其次為慶尚南道、仁川及釜山。

疫情再次升高的原因除新型變種病毒株外，也可能受暑假人員活動量增加影響。根據保健福祉部取得的移動通信量分析資料，社交距離規範解除的第14週（7月18至24日）全國移動量超過2.5億件，較前一週增加3.4%，僅較疫情前同期減少2.3%。

不過，也有專家抱持較樂觀看法，嘉泉大學預防醫學系教授鄭在勳（譯音）在臉書發文指出，韓國多數染疫後痊癒的民眾都是在今年3月疫情大爆發時感染，距今時間仍不算長，加上施打第4劑疫苗的人多，這次疫情規模可能不會像防疫當局預測的嚴重。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梨大木洞醫院呼吸內科教授崔恩美（譯音）則推測，單日確診數本週可能維持在10萬例上下，8月中旬到達20萬例上下，之後轉降。而韓國防疫當局正就因應單日確診數達30萬例狀況做準備，若這波疫情巔峰正如預測為單日20萬例上下，則仍在可應付範圍內。

疾病管理廳今天也宣布「日常防疫生活化促進計畫」，從公部門帶頭積極採用居家辦公、減少聚餐活動、鼓勵休假等措施，希望鼓勵民眾及企業自主配合；勞動部則配合鼓勵企業提供有薪、無薪假、特休、家庭照護休假等補助，並強化宣傳現行的家庭照護費用補助措施。（編輯：馮昭）1110727