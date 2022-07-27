虧損擴大 瑞信集團更換執行長

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（中央社蘇黎世27日綜合外電報導）規模龐大、曾傳出醜聞的瑞士信貸集團（Credit Suisse）今天表示，已任命柯納為新執行長。由於訴訟費用走高、金融市場震盪及全球利率不斷上揚，該集團第2季赤字已擴大。

法新社報導，即將卸任的瑞信集團執行長戈特斯坦（Thomas Gottstein）發表聲明說：「我們2022年第2季的財報令人失望，尤其是投資銀行的業務。同時我們還受到訴訟費用走高等項目調整的衝擊。」

聲明中說：「本集團業務表現受到若干外在因素的重大影響，包括地緣政治、宏觀經濟以及市場等方面的逆境。」戈特斯坦同時宣布，他將辭去這家瑞士第2大銀行的執行長一職。

他說：「今天是瑞士信貸集團領導人更替的日子。」他在2015年加入瑞信執行理事會，2020年獲任命為執行長。

戈特斯坦的遺缺將由柯納（Ulrich Koerner）接任，8月1日開始生效。柯納現為瑞信資產管理部門主管。

柯納1998至2009年間曾在瑞信擔任不同職務，然後在2009至2020年間為競爭對手瑞士銀行（UBS）效力。

現年60歲的柯納兼具德國和瑞士公民身分，他在2021年重返瑞信任職。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110727