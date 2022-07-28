美監管機構興訟 盼阻Meta收購Within

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（中央社舊金山27日綜合外電報導）美國市場監管機構為阻止臉書（Facebook）母公司Meta收購VR健身軟體開發公司Within，今天不惜對簿公堂。這對科技巨頭Meta構築元宇宙的雄心是一潛在打擊。

法新社報導，聯邦貿易委員會（FTC）在提交給聯邦法院的訴狀裡指出，Meta試圖藉非法收購VR（虛擬實境）健身遊戲Supernatural的開發商Within，以拓展VR版圖。

聯邦貿易委員會訴狀中提到「這場收購有可能讓目前和日後的市場競爭不再，且Meta將朝坐擁整個『元宇宙』的終極目標更進一步」。

Meta則認為聯邦貿易委員會興訟之舉悖離現實，還強調有信心收購Within對VR使用者和市場中相關APP開發商會是好事。

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Meta答覆法新社詢問時說：「聯邦貿易委員會興訟是基於意識形態和猜測，並非證據。覺得這項收購恐讓一個加入和成長不斷的蓬勃現況淪為壟斷市場的說法純屬無稽。」

但聯邦貿易委員會仍稱這項收購為「非法行為」，委員會裡競爭局（Competition Bureau）副局長紐曼（John Newman）還說「Meta不是靠實力競爭，只是想用買的來達到顛峰。」（實習編譯：謝佩玲/核稿：陳亦偉）1110728