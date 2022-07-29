台印度產業論壇 葛葆萱籲簽自貿協定

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（中央社記者林行健新德里29日專電）台印度產業合作國際論壇今天以視訊及實體方式舉行，中華民國駐印度代表葛葆萱呼籲印度與台灣洽簽自由貿易協定，在後疫情時代進一步提升雙邊經貿關係。

台印度產業合作國際論壇是由中華民國工商協進會（CNAIC）與印度工商總會（CII）聯合主辦，就智慧製造及電動車兩大主軸，邀請兩地重要業者探討可能合作契機。

葛葆萱致詞時說，隨著後疫情時代到來，台印度經貿關係也出現新動能，雙方有必要儘快洽簽自由貿易協定（FTA），並升級現有的雙邊投資協定（BIA），以進一步活絡雙邊貿易及投資。

他指出，台灣具有強大硬體製造能力與半導體科技，印度則擁有許多軟體設計人才，雙方產業具互補性，有進一步擴展合作的空間，「台灣將是印度的理想及可信任夥伴，雙方可共同打造一條有彈性、永續的全球供應鏈」。

關於今天論壇主軸，葛葆萱介紹，台灣是全球第7大工具機製造者，工具機產業已與「人工智慧」及「智慧生產」高度整合；在電動車產業，台灣擁有完整的產業群聚，能滿足全球需求，也能把同樣尖端的科技帶給印度夥伴。

此外，葛葆萱也提到在印度打造台灣聚落的想法。

他說：「為鼓勵更多台灣廠商前來探索印度市場，駐印度代表處正推動在德里設置『台灣村』，除了為台灣人提供領務、金融及法律諮詢服務之外，它還將是品嚐台灣美食的園地。」

台灣與印度近年來經貿關係發展快速。2018年，雙方簽署新版「台印度雙邊投資協定」，駐印度代表處隔年在「投資印度」計畫下設立了Taiwan Plus窗口，協助台商來印度投資。

即使面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，2021年台印度的雙邊貿易額達77億美元，較前一年成長64%。

今天這場論壇分為「台印智慧製造戰略夥伴關係」和「電動車領域商業合作機會」兩個場次進行，以及一場主題為「投資印度的各項資金方案」專題報告。（編輯：周永捷）1110729