印度米格-21墜毀 空軍預計2025年全面淘汰

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（中央社記者林行健新德里29日專電）印度昨晚發生米格-21（MiG-21）教練機墜毀事件，奪走2名飛行員性命。媒體報導，印度空軍將在2025年以前全面淘汰同型飛機。

印度空軍昨天深夜發表聲明證實，昨晚9時10分左右，一架米格-21教練機在西部拉吉斯坦（Rajasthan）空域進行訓練時失事，兩名飛行員傷重身亡，其中包括一名聯隊長。軍方將成立調查小組瞭解意外原因。

根據印度媒體報導，自2021年1月以來，印度已發生6起老舊軍機失事事件，造成5名空軍飛行員死亡。

印度目前仍有4支空軍中隊使用米格-21戰機。「國際亞洲新聞社」（ANI）今天引述消息人士報導，空軍將於9月30日以前把第51中隊除役。

第51中隊於2019年2月一戰成名，印度政府當時聲稱第51中隊一架米格-21戰機升空攔截並擊落巴基斯坦一架F-16戰機；但巴基斯坦否認這種說法。

米格-21早於1960年代就開始在印度空軍服役，迄今發生過大約200起重大事故。印度空軍已逐步以蘇愷-30型戰機及自製的輕型戰機，取代這種被稱為「飛行棺材」的老式戰機。

ANI報導說，第51中隊除役後將剩下3支米格-21中隊，印度空軍預定每年除役一支中隊，到2025年全面汰除米格-21戰機。（編輯：周永捷）1110729