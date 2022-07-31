裴洛西出訪 土耳其關切區域緊張台灣登上推特熱搜

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美國聯邦眾議院議長裴洛西傳將訪台，引中國不滿、狠話不斷，引發各界關注。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡30日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西傳將訪台，引中國不滿、狠話不斷，引發各界關注，台灣（Tayvan）今天更登上土耳其推特熱搜字，短短3小時內，就有5千多則推文標記Tayvan。

裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日，82歲 學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學） 經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）今天展開亞洲訪問行程，土耳其語「晨報」（Sabah）指出，中國政府堅決反對裴洛西計劃訪問台灣，並聲稱對台灣擁有主權。有跡象顯示，美中區域軍事活動增加。中國或許將採取行動阻止裴洛西訪台，可能加劇區域緊張局勢，並使美中軍隊在台灣周圍對峙。

除了當地「晨報」報導，Tayvan也成為土耳其推特熱搜字之一。有網友推文表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話時，習近平說不接受外國勢力干涉台灣事務，玩火必自焚。也有網友模擬共軍侵台後的事態演變劇本，包括西方國家將宣布制裁北京、土國名嘴直播稱中國經濟將崩潰等。

網友柏斯庫茲（Turhan Bozkurt）則分享台灣漢光38號演習影片，指台灣正在演習備戰，萬一遭中國攻擊，民眾知道何處可以避難。另一名網友阿希羅（Ceyhun Aşirov）附上一張飛機航線圖，指裴洛西就是搭乘這架班機出訪，並稱「中國之前揚言擊落飛機，裴洛西可能已經放棄訪台」。

裴洛西雖然一直未明說此行是否將訪台，北京已經多次出言恫嚇，中國軍方也揚言如果裴洛西訪台，「必將採取強有力措施」。裴洛西啟程前夕，共軍宣布將在當地時間30日於福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練。

身為美國總統第2順位繼任者的裴洛西，是否使得訪台成「既成事實」？土耳其資深媒體人穆拉多魯（Abdullah Muradoglu）26日於親政府的「新曙光報」（Yeni Safak）撰文形容，在地緣政治荒野中，美中正進行一場互瞪比賽，看誰「先眨眼」。（編輯：韋樞）1110731