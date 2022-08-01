彈射椅藥筒有瑕 美軍停飛大部分F-35戰機

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美國軍方4月時發現F-35匿蹤戰機上的彈射椅出現問題，經過3個月確認瑕疵可能並非個案，7月底終於下令所有F-35停飛徹查。圖為2018年輪調沖繩的美國空軍F-35戰機。中央社記者陳亦偉攝 111年8月1日

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（中央社華盛頓/耶路撒冷31日綜合外電報導）美國軍方4月時發現F-35匿蹤戰機上的彈射椅出現問題，經過3個月確認瑕疵可能並非個案，7月底終於下令所有F-35停飛徹底檢查。以色列也跟進停飛F-35。

美國「空軍時報」（Air Force Times）引述多個消息來源指出，軍方起初把問題歸為個案，但一項正在進行的調查將問題歸咎於生產線，美國空軍、海軍、陸戰隊已紛對F-35戰機下停飛令。

F-35機上彈射椅製造商馬丁貝克（Martin-Baker）公司發言人羅伯茲（Steve Roberts）7月29日受訪時說：「今年4月22日猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）在例行保修檢查期間，發現其中一架F-35座椅的藥筒致動裝置（Cartridge Actuated Devices，CADs）異常。」

「當時很快查出這個座椅在製造過程中的一個缺漏，迅速調整後解決問題。」

藥筒是彈射椅組件，啟動時會引爆以將飛行員彈射出駕駛艙。羅伯茲表示，當時問題是藥筒內點燃彈射的鎂粉有漏。

但「空軍時報」取得一份美國空軍「教育和訓練指揮部」（AETC）的簡報摘要卻顯示，一名檢查F-35的維修人員發現彈射椅藥筒的重量啟人疑竇。詳細檢查後發現藥筒內的藥量漏失，不足以將飛行員安全彈射。

簡報摘要指出，美國空軍測試2700個F-35的彈射椅藥筒，截至7月27日查出3個有問題。報導揭露後，空軍官員不願證實簡報內容，但也未予否認。

有鑑馬丁貝克生產的彈射椅廣泛用於海內外美軍軍機上，美國空軍29日已將大部分的F-35A戰機停飛；美國海軍與陸戰隊也暫時停飛部隊所用的F-35C及F-35B，每架飛機現須檢查無誤後才能放飛，不像以往每3個月分批檢查。

除F-35之外，美國空軍27日另因相同的彈射椅疑慮暫時停飛T-38、T-6教練機。雖然大部分在檢查後已復飛，但當時因問題藥筒需停飛的飛機多達近300架，累及40%的T-38機隊和15%的T-6機隊，多個空軍訓練基地與佛羅里達州的海軍彭薩科拉海航基地（Naval Air Station Pensacola）受影響。

路透社報導，在美軍陸續傳出彈射椅系統缺失後，以色列空軍也在7月30日下令F-35機隊暫時停飛。

以色列空軍在官方推特指出，機隊需花幾天受檢，期間所有F-35戰機的個別操作，事前均需經高層特別批准。（譯者：陳亦偉）1110801