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塞內加爾國會選舉 執政聯盟稱獲勝反對派駁斥

2022/8/1 15:32
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（中央社塞內加爾達卡1日綜合外電報導）西非國家塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）的執政聯盟聲稱在國會選舉中獲勝，但反對派駁斥這是「預先編造多數」。

法新社報導，執政聯盟領袖托赫（Aminata Toure）昨晚告訴媒體，在全國和海外46個選區中，「我們贏得30個選區」。

「這無疑代表我們在國民議會（National Assembly）中獲得多數席次。」

但反對派迅速駁回托赫的說法。

達卡（Dakar）市長狄亞斯（Barthelemy Dias）在民營電台RFM訪問中說，這是「粗俗的謊言」和「預先編造的多數」。狄亞斯屬於前總統候選人桑可（Ousmane Sonko）所領導的主要反對派聯盟。

狄亞斯說：「共治是不可避免的。你們已輸掉這次全國性大選。我們不會接受你們的說法，這樣胡搞是不成的。」

反對派原希望這次選舉結果將迫使薩爾陣營成立共治政府，或力阻薩爾可能競選第3任期的野心。

在這次選舉中，約有700萬名塞內加爾人具有投票資格，選舉過程未發生任何重大事件。

法新社記者及選舉觀察員指出，幾個投票所的投票率似乎相對來得低。塞內加爾內政部表示，截至下午1時，投票率已達到22%。

初步整體結果預計會在5日前公布。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110801

薩爾
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