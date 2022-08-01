貝魯特大爆炸2週年前夕 受損穀倉不敵大火坍塌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社貝魯特31日綜合外電報導）黎巴嫩貝魯特港一處曾在2年前大爆炸中嚴重受損的大型穀倉，今天不敵延燒超過2週的大火發生部分坍塌，致使港口遭到一團塵土覆蓋。

法新社報導，貝魯特港2020年8月4日發生大爆炸，造成200多人死亡、逾6500人受傷，這場爆炸是由任意存放的硝酸銨肥料起火引發。

上述穀倉在當年爆炸時吸收許多衝擊，保護貝魯特西部許多地區免於大爆炸的破壞性影響，但穀倉也因此嚴重受損。

黎巴嫩當局稱，穀倉內剩餘穀物在夏季氣溫飆升時發酵起火，導致穀倉本月稍早發生火災，致使穀倉今天發生部分坍塌。

黎巴嫩公共工程暨交通部長哈米耶（Ali Hamieh）告訴法新社，這座嚴重受損穀倉的北面「目前已有2座塔倒塌，另有2座塔面臨倒塌風險」。

黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）27日曾發布聲明警告這處「穀倉北面部分現有倒塌風險」，並稱穀倉內仍存放數以千計公噸的小麥和玉米。

他告訴軍隊做好準備，並警告工人、民防和消防人員在現場保持安全距離。

當局曾在本週的聲明中表示，他們無法卸除穀倉內殘存的約3000公噸小麥及玉米，因為這樣做可能將會加速穀倉倒塌。

黎巴嫩環境及健康相關部門已建議民眾撤離港口區域，在穀倉附近地區應配戴口罩，以防受穀倉倒塌影響。

黎巴嫩政府4月曾出於安全考量下令拆除這處穀倉，但因遭遇反對導致拆除工程中止，反對者包括希望保留穀倉作為紀念遺址的大爆炸受害者家屬。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳正健）1110801