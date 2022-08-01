印度男子中東返國病故 驗出猴痘病毒

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（中央社記者林行健新德里1日專電）印度南部克勒拉省（Kerala）衛生官員今天證實，日前一名在醫院病故的男子，檢體被驗出猴痘病毒。這可能是印度首宗猴痘死亡病例，但印度中央政府衛生部尚未提出說明。

克勒拉省衛生廳長喬治（Veena George）今天向當地電視台證實，死亡病患年僅22歲，7月21日自阿拉伯聯合大公國返抵克勒拉省，之後與家人同住，直到6天後才因發高燒和暈眩，被送進當地一家醫院急救。

喬治說，這名男子於7月30日死亡，他的檢體被送到兩處國家病毒研究所檢驗，結果均證明感染猴痘。

目前有20名與死亡有密切接觸的人士已被隔離觀察，包括家庭成員、友人以及醫療人員。

另方面，印度媒體「德干前鋒報」（Deccan Herald）報導說，這名病患早於7月19日就已在阿聯驗出感染猴痘，但家屬卻一直隱瞞未報。

報導引述醫療人員稱，猴痘的死亡率並不高，延誤就醫可能是導致這名病患死亡的原因。

克勒拉省衛生廳仍在確認病患之死是否與猴痘有直接關係，印度衛生部則尚未提出說法。

印度於7月14日驗出首例猴痘病患，同樣是來自阿聯。若加上這名死者，全印度截至今日累計5例，其中4例是位於克勒拉省，另1例在首都德里。

在7月26日的一場高層會議中，印度衛生部宣布成立一支行動小組，監看猴痘傳播情況並制定因應措施。

世界衛生組織網站說明，猴痘為病毒性人畜共通病，透過與受感染的人、動物密切接觸，或與被病毒污染的物體接觸而傳播，臨床上的典型表現為發熱、皮疹和淋巴結腫大，近年致死率約為3-6%。（編輯：黃自強）1110801