菲律賓媒體緬懷羅慕斯：他不認為記者是敵人

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（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）菲律賓前總統羅慕斯昨天辭世，享耆壽94歲。新聞網站Rappler報導，羅慕斯擔任總統時，媒體不會因為批判政府而收到傳票或勒令停業，因為「羅慕斯不認為記者是敵人」。

Rappler今天報導，許多菲律賓記者認為，羅慕斯（Fidel Ramos）不僅理解媒體的角色，並且看到媒體與政府對立的益處。

報導指出，即便最惱人的記者，在羅慕斯眼中都不是敵人。羅慕斯會在一早讀遍所有報紙，在某些報導旁寫下註記，再交給官員回應或澄清。「羅慕斯認為，回應批評的方式是先從政府那裡找出問題。」

商業鏡報（BusinessMirror）記者巴托洛米（Malou Talosig Bartolome）說：「凌晨5點，他已經把剪報傳給內閣部長，還附有指示或注解。」

不過，Rappler地區主管瓦羅納（Inday Espina Varona）說，當羅慕斯不同意報導內容時，會讓記者知道。

瓦羅納回憶，她曾收到羅慕斯在報紙上手寫註記，還有其他資料以佐證他的論點。「他只想讓我們知道他的說法，不在乎我們是否用其他資料反駁他。」

瓦羅納說，羅慕斯會邀記者喝咖啡，「不是因為意見相左，而是（說明）頭條新聞的內幕。羅慕斯唯一的問題是，他會說上幾個小時，但只允許報導出寥寥幾句」。

Rappler執行總編葛洛瑞亞（Glenda M. Gloria）在羅慕斯擔任國防部長和1992年競選總統時主跑他的新聞。她表示，羅慕斯曾是個「性格死板、被提問惹惱了，就走出國防部記者會」的將軍，但有意角逐總統寶座後，羅慕斯學會怎麼跟媒體打交道。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）副社長賈維蘭納（Juliet Javellana）2010年在「每日詢問報」回憶起一場總統府記者會，記者問到羅慕斯和一名社交名媛的緋聞，記者會氣氛突然很緊張。

她表示，羅慕斯只是「笑著拍了記者的背（有點痛那種）。但在他的任期，沒有記者被禁止進入總統府，控告誹謗或涉嫌顛覆政府。沒有針對批判性報紙的廣告抵制」。

羅慕斯和他的幕僚還曾邀請菲律賓新聞調查中心（PCIJ）所有成員到總統府。PCIJ前成員塞維里諾（Howie Severino）說，當時「我們都對這次會面有點緊張，因為戒嚴時期他是執法者，我們則身為記者或社運人士活了下來，而且我們很可能被視為對政府的威脅」。

他表示，但羅慕斯沒有惡言相向、沒有言語威脅，甚至沒有一句抱怨。那只是一個讓記者私下提問，並讓羅慕斯和他的幕僚了解這群記者的場合。

羅慕斯在前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）專政時期擔任保安部隊（Philippine Constabulary）首長，即國家憲兵形式的警察部隊首長，但於1986年加入時任國防部長安瑞烈（Juan Ponce Enrile）反馬可仕的叛變，是促成「人民力量革命」的關鍵角色之一。

塞維里諾說：「誰知道幾年後，一大群網軍和酸民會受命圍攻我們。但當時我們的工作不被約束，沒有高層的譴責，沒有人揚言要我們停業。只是文明的對立關係，以及理解獨立媒體有權問責是任何民主的必要支柱。」

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Rappler在菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內監督掃毒戰，執行長瑞薩（Maria Ressa）也持續批判政府，雖於去年獲頒諾貝爾和平獎，肯定她致力捍衛言論自由，2年來卻遭發布10次逮捕令，多宗案件纏身。

菲律賓證券交易委員會於杜特蒂卸任前2天發布命令，要求撤銷Rappler公司註冊文件，勒令Rappler關站，目前仍待執行。菲律賓最大電視網ABS-CBN則疑因得罪杜特蒂換照未過，2020年遭停播。（編輯：林憬屏）1110801