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美參院表決壓倒性通過 支持芬蘭和瑞典加入北約

2022/8/4 08:46
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天同意芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），在北約因應俄羅斯侵略烏克蘭下，成為這個30個成員國聯盟自1990年代以來最重大的擴張動作。

路透社報導，美國參院表決以95票同意、1票反對，支持正式簽署芬蘭和瑞典加入北約的文件，輕易超越參院通過此案所需2/3多數的67票。

芬蘭和瑞典因應俄羅斯侵略烏克蘭而申請加入北約，俄羅斯則一再警告兩國勿加入這個聯盟。

北約30個盟邦上月簽署芬蘭和瑞典加入議定書，讓兩國在成員同意下加入這個以美國為首的核武軍事聯盟。

芬蘭和瑞典將能參與北約會議並獲得更多情報資訊，但未納入北約第五條款（Article Five）保護，第五條款明訂對一成員國發動攻擊等同對全體成員國發動攻擊。

加入北約須獲所有30個成員國國會批准，始獲得北約條款的保護。

儘管加拿大、德國和義大利等一些北約盟國已批准，但整體批准恐需時一年。

美國兩黨參議員力挺芬蘭和瑞典加入北約，稱兩國為重要盟邦，其現代化軍力已與北約密切配合。

參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）在表決前指出：「這兩個繁榮、民主國家的資格傑出，將有助強化北約聯盟。」

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則邀請芬蘭和瑞典大使和其他外交人員至參院，觀看這次表決。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110804

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