明尼蘇達州全美最大購物中心 傳出槍響一度封鎖

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美國明尼蘇達州的全美最大購物中心4日傳出槍響，引發混亂，一度被警方封鎖。（圖取自twitter.com/mallofamerica）

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國明尼蘇達州的全美最大購物中心今天傳出槍響，引發混亂，一度被警方封鎖。美國媒體報導，封鎖稍後已經解除。

法新社報導，社群媒體流傳一段尚無法確認真偽的影片顯示，驚慌失措的購物民眾在布魯明頓市（Bloomington）這座有500間商店的大型購物中心內狂奔。

購物中心官方帳號推文說，「美國購物中心（Mall of America）目前處於封鎖狀態」，並稱「向中心承租的店面證實出現單一事件」。

購物中心表示：「請待在離您最近的安全處，直到封鎖結束為止。」

在推特（Twitter）上發布的影片顯示，有人一邊叫囂一邊走進耐吉（Nike）運動用品店，隨後就聽到幾聲槍響。

在另一段影片中，許多推著嬰兒車的家庭嚇得抓著購物袋在商場裡奔跑，保全人員則帶著槍巡邏。

片中還能聽到有人透過擴音器告訴購物民眾：「請注意，目前還沒待在安全處的人，請立即尋求庇護。」

布魯明頓市警方推文表示，他們「目前在美國購物中心處理一樁正在發生的事件」，有「許多警察在現場」。這起事件初步沒有通報傷亡。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110805