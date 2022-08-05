極右領袖訪移民營 承諾不讓義大利成歐洲難民營

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（中央社義大利拉姆培杜薩島4日綜合外電報導）義大利反移民陣營領袖薩爾維尼今天參觀義大利小島拉姆培杜薩島上的一座移民中心，為9月大選進行宣傳，他警告義大利將不會作為「歐洲的難民營」。

法新社報導，近日有數十艘超載移民的船隻抵達拉姆培杜薩島（Lampedusa Island）。由於這座島靠近北非國家突尼西亞的海岸，因此成為每年數以千計橫越地中海的移民上岸地點。

義大利將於9月25日舉行國會大選，極右派「聯盟黨」（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）將阻止移民抵達作為競選主軸，他所屬的右翼聯盟預期會勝選。

薩爾維尼參觀完島上的移民接待營後告訴記者：「拉姆培杜薩島是歐洲的門戶，不能是歐洲的難民營。」

拉姆培杜薩島上的移民中心僅可容納約350人，薩爾維尼指出它在本週卻接收多達1500人，對於這樣的接待環境他表示遺憾，「配不上稱為文明國家」。

薩爾維尼承諾，如果他的聯盟9月贏得大選，將「重新控制和保護邊界，並歡迎那些真正逃離戰爭的人」。

薩爾維尼與政治盟友、義大利兄弟黨（Brothers of Italy）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）立場一致，都希望將難民處理中心遷至移民出發的國家，特別是在北非。

他說：「有權利來義大利的人要搭飛機來，而不是冒著生命危險乘船來。沒有權利的人就不要來。」

根據國際移民組織（IOM）的數據，地中海中部是世界上死亡人數最多的移民路線，自2014年以來已有近2萬人在這裡死亡或失蹤。

許多倖存的人最後在義大利上岸。根據義國內政部統計，今年截至目前已有4萬2000多名移民登陸，高於去年同期的近3萬人。（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）1110805