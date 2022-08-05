日本COVID-19疫情未見趨緩 連4天增逾20萬例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京5日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，今天全境至少新增逾22萬例確診病例，連續4天逾20萬例，且單日新增死亡病例時隔約5個月再逾200例。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時10分止，全境單日已新增209例死亡病例，這是繼今年3月11日後，時隔約5個月單日新增死亡病例再逾200例。

至於單日新增確診病例數，同樣截至下午5時10分止，全境至少已新增22萬5502例，連續4天逾20萬例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3萬7767例確診病例，較上週五增加950多例，連續4天單日新增逾3萬例，染疫人數依舊維持高水準。

大阪府今天新增2萬327例確診病例，較上週五略減1000多例，至今累計病例數147萬277例，包括5434例死亡病例。

今天新增確診病例創當地單日新高紀錄的地方，包括新潟縣的3704例、北海道的7210例及岡山縣的3298例等。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

琉球新報報導，沖繩縣今天新增5720例確診病例，較上週五的5253例增加467例，創週五新高紀錄，至今累計病例38萬4610例。目前專責病床使用率高達84%，重症病床使用率38.7%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1169.14人染疫，沖繩縣以2390.65人連續133天高居日本各地之冠；福岡縣以1671.26人次之、東京都以1653.50人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110805