烏克蘭穀物海運解封 聯合國世界糧價指數7月再跌

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）聯合國糧農組識（FAO）今天表示，世界糧食價格於7月顯著下跌，部分原因是烏克蘭與俄羅斯達成協議，解除阻止烏克蘭穀物運輸的海上封鎖。

法新社報導，俄羅斯2月入侵烏克蘭，導致世界糧價於3月飆至創紀錄的高位。儘管目前價格仍偏高，不過FAO糧價指數已連續5個月下跌，7月較6月下降了8.6%。

FAO糧價指數衡量一籃子糧食大宗商品在國際市場價格每月變化。而7月指數仍比去年同期高出13.1%。

聯合國糧農組識的資料顯示，其中植物油價格跌幅最大，6月至7月下跌了19.2%，降至10個月來最低水準。穀物價格指數則下跌11.5%。

聯合國糧農組識表示，穀物價格下跌的主要原因是世界小麥價格下滑，「部分因為烏克蘭與俄羅斯達成協議，解除對烏克蘭主要黑海港口的封鎖」。

聯合國糧農組識首席經濟學家柯藍（Maximo Torero Cullen）在一份聲明中說：「糧食價格從非常高的水平下降是值得歡迎的，尤其從糧食獲取的角度來看。」

但他也表示：「然而，仍存在許多不確定性。」他指出包括肥料價格高漲、「全球經濟前景黯淡」以及貨幣走勢。（譯者：楊明暐/核稿：張正芊）1110805