更多編輯台推薦新聞：
外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常
政治

外媒：共軍軍演威嚇 台灣社會平靜如常

裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣
國際

裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

白宮附近廣場發生雷擊 遊客3死1重傷

2022/8/6 11:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國華府地區昨天傍晚遭到強烈雷雨侵襲，白宮附近的拉法葉廣場發生雷擊，造成3死1重傷，其中兩名死者是一對特地從外地來到華府慶祝結婚56週年的老夫婦。

法新社報導，根據華府消防緊急單位，這起拉法葉廣場（Lafayette Square）雷擊事件發生在昨天晚間近7時，造成兩名男性與兩名女性「傷勢嚴重危及生命」。

雷擊傷患都被送往當地醫院。都會區警察局今天上午證實，來自威斯康辛州詹斯市（Janesville）的一對夫婦－75歲的妻子多納（Donna Mueller）與76歲的先生穆勒（James Mueller）已不治。

老夫婦的姪女告訴「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel），兩人是高中班對，來到華府是為慶祝結婚周年。

警方表示，另有一名29歲的男性傷患也宣告不治，還有一人正在搶救中。

白宮發表聲明稱對「這場損失生命的悲劇感到難過」。

當時這些雷擊傷患顯然是在廣場的樹下躲避。消防緊急部門發言人告訴「華盛頓郵報」：「躲在樹下並不安全，而且是非常危險。」

目擊者羅特（David Root）告訴國家廣播公司（NBC），當時他聽到一聲轟然巨響，他說：「我不敢相信，這根本超乎現實，我這一生從未見過這種景象。」

根據美國氣象局，過去10年來，美國每年平均有27人死於雷擊。遭到雷擊的死亡率約10%，通常是致命性極高的「心臟性雷擊傷」，但即使大難不死，也會有神經損傷等其他後遺症。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110806

穆勒
俄大幅減供天然氣 德能源部門宣布配給級別
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族