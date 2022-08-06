白宮附近廣場發生雷擊 遊客3死1重傷

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國華府地區昨天傍晚遭到強烈雷雨侵襲，白宮附近的拉法葉廣場發生雷擊，造成3死1重傷，其中兩名死者是一對特地從外地來到華府慶祝結婚56週年的老夫婦。

法新社報導，根據華府消防緊急單位，這起拉法葉廣場（Lafayette Square）雷擊事件發生在昨天晚間近7時，造成兩名男性與兩名女性「傷勢嚴重危及生命」。

雷擊傷患都被送往當地醫院。都會區警察局今天上午證實，來自威斯康辛州詹斯市（Janesville）的一對夫婦－75歲的妻子多納（Donna Mueller）與76歲的先生穆勒（James Mueller）已不治。

老夫婦的姪女告訴「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel），兩人是高中班對，來到華府是為慶祝結婚周年。

警方表示，另有一名29歲的男性傷患也宣告不治，還有一人正在搶救中。

白宮發表聲明稱對「這場損失生命的悲劇感到難過」。

當時這些雷擊傷患顯然是在廣場的樹下躲避。消防緊急部門發言人告訴「華盛頓郵報」：「躲在樹下並不安全，而且是非常危險。」

目擊者羅特（David Root）告訴國家廣播公司（NBC），當時他聽到一聲轟然巨響，他說：「我不敢相信，這根本超乎現實，我這一生從未見過這種景象。」

根據美國氣象局，過去10年來，美國每年平均有27人死於雷擊。遭到雷擊的死亡率約10%，通常是致命性極高的「心臟性雷擊傷」，但即使大難不死，也會有神經損傷等其他後遺症。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110806