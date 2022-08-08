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數十萬人前宣誓就職 哥倫比亞首位左翼總統上任

2022/8/8 15:43
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（中央社波哥大7日綜合外電報導）哥倫比亞前游擊隊員和前市長裴卓（Gustavo Petro）今天在哥國首都波哥大數十萬人面前宣誓就職，成為哥倫比亞有史以來第一位左翼總統。

法新社報導，今年62歲的裴卓將接替極不受人民歡迎的杜克（Ivan Duque）成為哥倫比亞新總統，並計劃在這個經濟不平等和毒品暴力猖獗的國家進行深刻改革。

裴卓在今年6月的總統大選歷經一番苦戰，終把長期由保守精英統治的哥倫比亞帶進了拉丁美洲不斷擴大的左翼陣營。

數十萬人今天齊聚波哥大波利瓦廣場（Bolivar Plaza）參加總統就職典禮，裴卓在大批支持者面前說，「我對上天發誓並向人民保證，我將忠實地執行哥倫比亞的憲法和法律」。

裴卓在就職演說中呼籲哥倫比亞武裝團體「放下武器」，並接受以法律利益「換取和平」。裴卓在4年任期間，料將獲得左翼為多數的國會支持。

裴卓也將矛頭對準哥倫比亞數十年來打擊毒品的成果，他說：「現在是時候制定一項新的國際公約，承認掃毒戰爭已經宣告失敗」。

他還呼籲建立一個國際基金，來幫助飽受森林砍伐所苦的哥倫比亞亞馬遜地區。

在競選期間，裴卓承諾提高對富人的稅收，投資醫療保健和教育，進行警政改革。哥倫比亞在去年爆發反社會不公的抗議活動，遭到警方殘酷鎮壓，受到國際譴責。

裴卓也矢言要暫停石油探勘，提高清潔能源，並重新啟動與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的外交和商業關係。哥倫比亞在2019年暫停與委內瑞拉的外交關係。

馬杜洛祝賀裴卓就任哥國總統，並在一段影片中說，「我向哥倫比亞人民和裴卓總統伸出友誼之手，以兩國人民之間相互尊重與愛為基礎，重建兄弟情誼」。

即將離任的現任總統杜克並未邀請委內瑞拉領導人出席就職典禮；杜克的辦公室負責監督相關籌備工作。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1110808

裴卓
哥倫比亞首位左翼總統就任 矢言大刀闊斧改革 哥倫比亞雨林持續流失 專家批環境政策失敗
杜克
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