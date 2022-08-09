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古巴儲油設施遭雷擊連日大火 火勢蔓延第3座油槽

2022/8/9 14:41
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（中央社古巴馬坦薩斯8日綜合外電報導）古巴一處儲油設施油槽日前遭閃電擊中引發爆炸，火勢已延燒到第3座油槽，消防直升機今天忙著控制火勢，搜尋16名失蹤消防人員的工作也持續進行中。

法新社報導，根據官方更新說法，這場大火造成一名60歲消防人員喪命，24人送醫救治，其中5人情況危急。

當局通報，這起事故造成另外100多人受傷，多數遭到燒傷，此外約有5000人被撤離災區周圍。

火災地點在古巴首都哈瓦那（Havana）以東100公里的一處石油儲存設施，8個油槽中有1座5日晚間遭閃電擊中引發大火。

西部馬坦薩斯省（Matanzas）省長薩比內斯（Mario Sabines）說，在墨西哥和委內瑞拉幫助下，古巴週末期間的滅火工作曾取得進展，但昨天晚間火勢開始從第2座油槽向外延燒。

薩比內斯今天表示，大火已延燒到第3座油槽，第3座油槽已和前兩座一樣倒塌。

他說，該地區火勢「相當猛烈」，滅火工作「非常複雜」。

消防局副局長荷黑（Alexander Avalos Jorge）今天稍後表示，由於油槽倒塌，第4座油槽也受到波及。他說：「這是連鎖效應。」

古巴請求「友好國家」提供協助後，來自墨西哥和委內瑞拉的飛機、消防人員和其他專家及設備昨天陸續抵達古巴。

薩比內斯說，這些團隊正在著手準備一項用泡沫滅火的行動，「不過可能會花上一些時間」。

根據路透社消息，相關當局今天中午宣布，古巴最重要的發電廠因為該地區低水壓而停擺；該發電廠距離火災地點不到1.6公里。

現在正值古巴最熱的幾個月份，居民對危機可能惡化表達擔憂。

哈瓦那居民費瑞（Pia Ferrer）大聲說道：「我的天啊，沒有電燈也沒有瓦斯，就是這個意思。」（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1110809

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