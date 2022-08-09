美國將結束要求申請庇護者留在墨西哥政策

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國土安全部今天晚間宣布，將結束川普時期的一項政策，這項政策要求尋求庇護者在法院審核申請期間，必須在墨西哥等待。

法新社報導，在國土安全部發布這項聲明前數小時，法官才解除一項阻止美國總統拜登政府結束所謂「留在墨西哥」（Remain in Mexico）政策的禁令。

根據2019年前總統川普執政下制定的這項政策，成千上萬尋求庇護者被要求前往美國出席移民聽證會之前，將先被送往墨西哥邊境。

批評者稱該計畫殘忍且危險，弱勢群體有時被迫在墨西哥邊境城鎮等待，而這些邊境城鎮暴力叢生，正是美國建議本國公民不要前往的地點。

國土安全部在聲明中寫道，該政策將「以快速、有序的方式」撤銷。

美國國土安全部表示，這項政策的正式名稱是「移民保護協議 (MPP)」，「存在地方性缺陷，造成不合理的人類代價，並將資源和人力從其他確保邊境安全的優先行動中抽離」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110809