通膨飆升日子難過 英郵政逾11萬員工宣布大罷工

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英國通訊勞工工會9日宣布，國內超過11萬郵政員工將在未來幾週舉行一連串罷工，要求調整薪資因應居高不下的通膨。圖為一名英國郵政工作人員搬運郵件袋。（路透社）

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國通訊勞工工會今天宣布，國內超過11萬郵政員工將在未來幾週舉行一連串罷工，要求調整薪資以因應居高不下的通膨。這將是橫掃英國各產業的最新一波罷工行動。

法新社報導，英國通訊勞工工會（Communication Workers Union）表示，4場分別於8月26日、8月31日、9月8日與9月9日展開的罷工行動，規模堪稱今夏最大，尋求「有尊嚴、適當的加薪」。

曾是國營企業的皇家郵政（Royal Mail）員工近日發起罷工投票，有77%成員參與並有97.6%投贊成票，工會因而宣布罷工。

皇家郵政8、9兩個月的4場罷工行動，將會有超過11萬5000名員工參與。

英國通訊勞工工會秘書長沃德（Dave Ward）在聲明中說：「沒有人輕率做出罷工決定，但郵政員工已走投無路。」

他說：「毫無疑問，郵政員工團結一致，決意爭取有尊嚴、適當的加薪，這是他們應得的。」

然而，皇家郵政的管理階層說，3個月談判期間，英國通訊勞工工會並未對皇家郵政「現代化所需的變革進行有意義的討論，或提出替代想法」。

皇家郵政營運主任麥考萊（Ricky McAulay）說，英國通訊勞工工會先前拒絕幅度達5.5%的調薪，這是「我們多年來提供的最大幅度加薪」。

英國通膨居高不下，讓各大產業的員工紛紛上街要求調薪，從鐵路、機場到律師等都有，連包括教師和護理師在內的公部門職員也都發出怒吼。

至於2012年與皇家郵政分拆的國營企業「英國郵局」（Post Office），上月已自行舉行罷工爭取加薪。

同時，英國全國鐵路及倫敦地鐵員工、英國律師等產業，這個夏天也都已舉行多場罷工行動；還有其他產業正在醞釀罷工。

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