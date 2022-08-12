波羅的海2國退出中國中東歐合作機制 美：尊重支持

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（中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電）拉脫維亞、愛沙尼亞今天跟隨立陶宛腳步，宣布停止參加中國與中東歐的合作機制。美國國務院今天對兩國決定表達支持與尊重，並指越來越多國家對中俄戰略結盟深感關切。

中國－中東歐國家合作機制創立於2012年，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛都在當年加入；該機制曾在希臘於2019年加入後，一度擴張至17+1的規模。

立陶宛去年5月開出第一槍，率先退出合作機制，拉脫維亞、愛沙尼亞今天也相繼宣布退出，等於波羅的海三國全體退出，讓機制一下縮小至14+1。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在電話簡報會上被問及此事，他表示，美國尊重也支持兩國不再參與機制的主權決定，未來會持續緊密支持他們把波羅的海變得更具韌性和繁榮。

巴特爾指出，拉脫維亞、愛沙尼亞是北約（NATO）重要價值盟友，也是美國在許多議題上的重要夥伴，包括強健防衛、經濟連結，以及促進民主人權等。除了致力捍衛相同價值，各自身為自由民主國家創造的繁榮，也有助彼此經濟興盛。

至於拉脫維亞、愛沙尼亞宣布退出機制，是否反映歐洲對台灣緊張情勢的回應，又或者是與中俄結盟有關。巴特爾說，過去一年來，許多國家都對中俄戰略結盟、北京支持俄羅斯向烏克蘭開戰深感關切。

巴特爾表示，如同國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說，世上各國想法逐漸出現交集，認為應以更實際方式對待與北京的關係。（編輯：周永捷）1110812