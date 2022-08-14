更多編輯台推薦新聞：
神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄前金建案施工周邊7棟成危樓疏散20人 市府將助求償
首頁 / 國際

日本年度國防預算 擬首度編列購買無人地面車輛

2022/8/14 20:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本防衛省考慮在明年度預算概算要求中，編列購買無人地面車輛（UGV）。自衛隊迄今已引進無人駕駛飛行器，但引進在戰鬥地區等做為運輸用的無人地面車輛，則是首度。

日本產經新聞報導，防衛省考慮在明年度的最初預算概算要求編列購買用於戰鬥地區等的無人地面車輛（Unmanned ground vehicle，UGV），這將是陸地上自衛隊用於運輸裝備、糧食等物資及運載負傷隊員所需。

無人地面車輛（UGV）是利用衛星通訊等進行遙控，以提升運輸作業效率。在受到攻擊之際，可減少運輸隊員死傷的風險。

日本防衛省目前已引進無人駕駛飛行器（UAV），並且正在研發無人水面航行器（USV）、無人水下航行器（UUV）。目前正在研究攻擊型無人駕駛飛行器，但無人機的使用目的主要以蒐集情報、反潛為前提；無人地面車輛（UGV）的使用目的以運輸為主。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

自2015年左右開始，美國、英國、歐洲等各國軍隊開始引進無人地面車輛，今年6月在法國巴黎舉行的全球規模最大的武器裝備展「歐洲國際防務展」（Eurosatory）展示了搭載機關砲的戰鬥用的無人地面車輛（UGV）。

日本明年度預算概算要求當中，做為徹底加強國防能力的重點之一包括「無人化裝備防衛能力」。日本政府在今年年底將修訂國家安全保障戰略等戰略等戰略3文件當中，無人化裝備可能也會被列入將加強國防能力的主要項目。（編輯：高照芬）1110814

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族