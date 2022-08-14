日本年度國防預算 擬首度編列購買無人地面車輛

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本防衛省考慮在明年度預算概算要求中，編列購買無人地面車輛（UGV）。自衛隊迄今已引進無人駕駛飛行器，但引進在戰鬥地區等做為運輸用的無人地面車輛，則是首度。

日本產經新聞報導，防衛省考慮在明年度的最初預算概算要求編列購買用於戰鬥地區等的無人地面車輛（Unmanned ground vehicle，UGV），這將是陸地上自衛隊用於運輸裝備、糧食等物資及運載負傷隊員所需。

無人地面車輛（UGV）是利用衛星通訊等進行遙控，以提升運輸作業效率。在受到攻擊之際，可減少運輸隊員死傷的風險。

日本防衛省目前已引進無人駕駛飛行器（UAV），並且正在研發無人水面航行器（USV）、無人水下航行器（UUV）。目前正在研究攻擊型無人駕駛飛行器，但無人機的使用目的主要以蒐集情報、反潛為前提；無人地面車輛（UGV）的使用目的以運輸為主。

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自2015年左右開始，美國、英國、歐洲等各國軍隊開始引進無人地面車輛，今年6月在法國巴黎舉行的全球規模最大的武器裝備展「歐洲國際防務展」（Eurosatory）展示了搭載機關砲的戰鬥用的無人地面車輛（UGV）。

日本明年度預算概算要求當中，做為徹底加強國防能力的重點之一包括「無人化裝備防衛能力」。日本政府在今年年底將修訂國家安全保障戰略等戰略等戰略3文件當中，無人化裝備可能也會被列入將加強國防能力的主要項目。（編輯：高照芬）1110814