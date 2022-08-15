菲律賓取消俄訂單 擬向美購契努克式運輸直升機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉15日綜合外電報導）菲律賓駐美大使今天表示，菲律賓正在尋求向美國購買契努克式重型運輸直升機；此前，菲律賓已將價值約新台幣68.4億元的俄羅斯軍用直升機訂單作廢，以免違反制裁。

路透社報導，在前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）結束6年任期前幾天，菲律賓因擔心美國對俄羅斯入侵烏克蘭實施的制裁，6月決定取消購買16架俄製米17（Mi-17）直升機、價值高達127億菲律賓披索（約新台幣68.4億元）的訂單。

菲律賓駐華盛頓大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）在視訊會議中告訴記者：「這項合約作廢主要為烏克蘭戰爭所致。鑑於美國和西方國家料將祭出制裁，繼續執行這份合約顯然不符合我們的利益。」

莫斯科聲稱，俄軍正在烏克蘭執行「特別軍事行動」。

羅慕德斯說，契努克式（Chinook）直升機將取代現有硬體，將用於菲律賓的部隊調動和災難整備。

羅慕德斯說，美國願意就菲國預計在購買俄羅斯直升機所花費的金額達成協議，並補充說菲律賓與美國的協議可能包括維護、服務和零組件等。

菲律賓正在與俄羅斯交涉，希望拿回這筆訂單的3800萬美元頭期款。俄羅斯原定明年11月開始交貨，相當於合約簽訂完成的24個月後。

菲律賓實施為期5年、耗資3000億披索的計畫，以升級過時的軍事裝備，其中包括二戰時期的軍艦和美國在越南戰爭中使用的直升機，目前處於最後階段。

羅慕德斯說，除了軍事交易外，在新總統小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）領導下，菲律賓也希望在製造業、數位基礎設施和潔淨能源等領域，與美國加強經濟交流。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110815