UN可支援原能總署檢查烏核廠 俄要求勿行經基輔

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（中央社紐約15日綜合外電報導）發言人表示，聯合國擁有後勤與安全能力，可支援國際原子能總署（IAEA）造訪烏克蘭檢查札波羅熱核電廠；但俄羅斯設下限制，稱通過基輔的路徑太過危險，要求任務團不得行經。

路透社報導，聯合國（UN）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天表示：「聯合國秘書處（U.N. Secretariat）無權阻止或取消國際原子能總署任何活動。」

杜雅里克此言，是在回應俄國稱聯合國阻止國際原子能總署檢查員造訪札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的指控。俄國2月24日入侵烏克蘭，3月占領這座歐洲最大的核電廠。

杜雅里克說：「聯合國秘書處與國際原子能總署密切接洽，評估秘書處在烏克蘭擁有後勤和安全能力，能夠支援原子能機構從基輔前往札波羅熱核電廠的任務團。」

但杜雅里克表示，俄烏都必須同意這項任務。俄烏兩國先前都說希望國際原子能總署檢查員訪問，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）則表示，他已準備好率團前去札波羅熱，並呼籲俄烏合作。

在莫斯科，俄羅斯新聞機構援引高級外交官的話說，任務團不能如聯合國提議通過烏克蘭首都基輔。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國外交部防止核擴散和軍備控制司副司長維什涅夫斯基（Igor Vishnevetsky）報導：「想像一下通過基輔意味什麼，意味他們穿越前線到達核電廠。」

「這是一個巨大的風險，因為烏克蘭武裝部隊並非都以同樣方式組成。」

俄羅斯將其在烏克蘭的行動描述為「特殊軍事行動」，並指責基輔軍方以及軍方大部分政治結構受制於民族主義者和「納粹」。

塔斯社（Tass）援引維什涅夫斯基的話說，此類任務團都未獲授權解決基輔要求的核電廠「去軍事化」問題，只能「履行國際原子能總署保證的職責」。

俄羅斯與烏克蘭互控對方砲擊核電廠，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）11日呼籲停止札波羅熱核電廠周邊軍事活動。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110816