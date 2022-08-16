法國選民不滿菁英主義 高學歷金字招牌漸褪色
（中央社記者曾婷瑄巴黎特稿）法國政壇向來具菁英主義色彩，領袖皆出自屈指可數的高等學府。然而近年來，菁英治理因改革不彰飽受批評，連政治菁英都弔詭地高喊「反菁英」口號，企圖屏棄學歷迷思，主打務實作為以喚回選票。
「論文一紙值千金」，台灣政壇論文爭議延燒多時。一般而言，法國對學歷的追求與重視，在歐洲國家中算是與亞洲較為接近。
法國教育制度中有獨立於一般綜合型大學的「高等學院」（grandes écoles），包含政治、法律、商業等領域，學費高昂、教學優質、資源豐富，培育業界人才，是有別於大學之外的「金字招牌」。這些學府包括簡稱Sciences Po的巴黎政治學院（Institut d'Études Politiques de Paris）、綜合理工學院（École Polytechnique）與巴黎商學院（Hautes études commerciales de Paris）等。
放眼政壇，更有多位總統、總理和企業執行長從有政經領袖搖籃之稱的「國家行政學院」（ENA）畢業，可見法國對於菁英教育的重視。這些學校大多訓練扎實嚴謹，學歷在社會幾乎是暢行無阻的保證。
2017年法國總統改朝換代，國民議會議員也大換血，世界報（Le Monde）進行議員學歷大調查，發現其中70%都有碩士以上學歷，遠高於當時全國人民平均27%具碩士學位的比例。超過半數議員在大學取得學位，14%畢業於巴黎政治學院，另外還有商業高等學院與國家行政學院等菁英學府。
2018年總統馬克宏（Emmanuel Macron）內閣中，更是每兩名就有一人出自巴黎政治學院或國家行政學院，因此常被批評菁英治國，不知民間疾苦。
但有趣的是，法國領導階層傳統的「菁英主義」近年來正面臨挑戰與轉型。民調公司「法國公眾意見機構」（Ifop）副執行長坦特理耶（Brice Teinturier）2022年大選前分析，「法國人與政治的關係過去幾十間來不斷惡化：連續幾任政府都無法解決失業等問題，政治人物形象蒙塵，且左右派差異減少」。
換言之，法國曾經的大中央政府與菁英主義（Élitisme）的傳統在一次次的社運中搖搖欲墜，選民對政治的信心與參與度更是大不如前。
旅台法國獨立攝影師伯納多（Jimmy Beunardeau）以選民身分告訴中央社，儘管法國政治精英文化有注重學歷的傳統，但「法國人越來越討厭這種從高等學院畢業、不食人間煙火的政治人物了」。
在他看來，大多數民眾現在更重視的是他們的在地經驗，「根本不在乎文憑。這也解釋為什麼法國人真正會參與的選舉是市長選舉」。
據法國國會較有實權的下院「國民議會」的調查，40%法國民眾認為國民議會無用，比1985年的調查暴增27個百分點，僅44%受訪者對國民議會有信心；然而同一年巴黎政治學院政治研究中心（Cevipof）政治人物信心調查則顯示，74.3%的選民對市長有信心。
擅於洞察民心與包裝的馬克宏抓住選民厭倦左右派鬥爭與菁英治理（élitocratie）的想法，於2016年大選前成立自己的政黨「前進！」（隔年改名為「共和前進！」），大打「民間社會」與「務實主義」口號，邀請多位民間人士加入，企圖展現全新政治階層。
2021年，馬克宏更以「打破菁英主義」為由，下令關閉母校國家行政學院，同時建立「國家公共服務學院」（INSP），目的是讓公職人員背景更加多元。
民意所趨，今年總統競選期間，不僅馬克宏，梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）、瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在內的一掛高學歷總統候選人為吸引選票、「拯救民主」，都爭先恐後打出反菁英論述。媒體稱這群人為「反菁英的菁英」，並將這政治現象形容為「法式弔詭」。
在條件許可下渴求更高學歷為人之常情，然而就如坦特理耶所觀察，選民與菁英間的鴻溝越來越大，厭倦菁英治理的選票也更難以捉摸：不再跟隨特定黨派，而是以議題為導向，隨意更換左右，甚至放棄投票。
黃背心運動小檔案
起因：法國政府為挹注發展再生能源等措施，規劃於明年元旦起調漲汽油稅及柴油稅，部分用路人反對政府在未顯著提升購買力的情況下調高稅率，在全國發起串聯抗議和封路行動。
特點：抗議者穿上螢光黃背心作為識別，因此稱為「黃背心」運動；活動特殊處在於發起者不是工會或政治團體，而是一群對政策抱有相同憤懣的民眾。
抗爭歷程：
- 11/17：首度在全國走上街頭
- 11/24：第2波示威活動
- 12/1：第3波示威活動，活動因暴力行為變調，警方逮捕超過400人，另有133人受傷，堪稱近年最嚴重的暴力抗議。
- 12/4：總理菲力普宣布暫緩調漲燃油稅6個月。
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