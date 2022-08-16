H&M因新疆棉遭抵制 天貓店鋪關閉一年多後重啟

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（中央社上海16日綜合外電報導）瑞典服裝品牌H&M去年初基於關切人權而拒用新疆棉花，在中國阿里巴巴集團旗下「天貓」購物網站上的官方店鋪隨即遭下架。路透社報導，經過16個月，今天確認線上店鋪已經重啟。

中國網路使用者率先發現H&M店鋪重啟，路透社隨後證實確有其事。

目前還不清楚H&M店鋪為何得以重啟，H&M和阿里巴巴都尚未回覆路透社提問。

自H&M去年3月基於關切人權而承諾不採購新疆棉之後，天貓和其他許多中國電子商務平台及應用程式就抹去H&M的欄目。

聯合國專家和人權團體估計，近年有上百萬人被關押在新疆的大型拘留營，多數是維吾爾人和其他穆斯林少數群體。中國則否認所有虐待相關控訴。

H&M是全球僅次於西班牙Inditex集團的第2大快時尚零售商，於2018年3月在天貓開闢店鋪。Inditex集團旗下有ZARA等多個服飾品牌。

去年3月，包括H&M在內的許多西方品牌陷入新疆棉爭議，H&M作為中國社群媒體上第一批被網路使用者鎖定的品牌之一，遭受了猛烈抨擊。

在其他知名跨國品牌如耐吉（Nike）、阿迪達斯（Adidas）、Burberry和匡威（Converse）公開表態不使用新疆棉之後，明星們相繼與這些品牌終止代言合作，但只有H&M在中國的網路店鋪被大規模下架。

自去年3月以來，H&M在中國只能透過自家官網和通訊軟體「微信」的程式在線上銷售，在天貓、京東等大型第3方平台上徹底消失，連搜尋都搜尋不到。

今年6月，H&M不敵消費者基於新疆棉爭議所採取的抵制，加上上海為防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散而封城，於是關閉了上海的實體旗艦店。

H&M於2007年進軍中國市場，在上海開設這間3層樓的旗艦店，此後迅速擴張，截至去年初，在中國本土展店超過500家，如今官網顯示只剩375家。（譯者：曾依璇/核稿：楊昭彥）1110816