更多編輯台推薦新聞：
入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因
生活

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高醫槍擊案男子頭胸中彈不治 警方初判熟人尋仇
首頁 / 國際

墨西哥又一記者被殺 2022年累計13人喪命

2022/8/17 13:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市17日綜合外電報導）墨西哥當局今天表示，一名專門報導刑事案的記者被發現死在墨西哥西北部。2022年對墨西哥媒體工作者來說已成為最致命年份之一，今天這起疑似謀殺案可能再添一筆黑暗紀錄。

62歲的獨立記者阿爾宏（Juan Arjon Lopez）生前在臉書（Facebook）經營新聞專頁「何所懼」（What are you afraid of），自8月9日起就下落不明。有人在墨西哥西北部、與美國接壤的索諾拉州（Sonora）聖路易里奧科羅拉多市（San Luis Rio Colorado）發現他的遺體。

索諾拉州檢察官康崔拉斯（Indira Contreras）先前說，找到一具身上刺青與阿爾宏相符的遺體。數小時後，索諾拉州檢察長辦公室一名消息人士告訴法新社，從指紋確認了遺體為阿爾宏。

檢察長辦公室在聲明中說，經解剖，發現死因是鈍器造成的創傷，目前不排除任何調查方向。

無國界記者組織（RSF）表示，阿爾宏有時當記者，有時經營當地一家餐館。他在臉書專頁上傳的最後一篇報導是關於毒品查獲和追回數件贓物。

媒體維權團體表示，今年迄今，墨西哥已有至少13名記者被謀殺，對新聞工作者來說，墨西哥堪稱全球最危險的國家之一。

自2000年以來，超過150名媒體工作者在墨西哥被殺，卻少有人被定罪。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110817

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族