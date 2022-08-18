大馬前首相納吉涉貪最後一搏 聯邦法院開審上訴案

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（中央社布特拉加亞18日綜合外電報導）馬來西亞前首相納吉尋求推翻他涉貪遭判12年的判決，聯邦法院今天開始審理他提出的上訴。這是一場法律豪賭，如果賭輸了，他將立刻入獄；如果賭贏了，納吉可能重返政壇。

法新社報導，馬來西亞聯邦法院16日駁回納吉（Najib Razak）提出的重審請求，為將進行到8月26日的聆審鋪路。

但聯邦法院開始審理此案時，納吉的首席辯護律師鄭寶德（Hisyam Teh Poh Teik）向審理本案的5名法官說，他想退出此案，令現場人員感到錯愕。

鄭寶德說：「首先，我想由衷地表達歉意。我無法繼續參與這起上訴案。我接下此案，是我判斷錯誤。」

鄭寶德曾提出讓他有3至4個月的準備時間，但稍早遭聯邦法院駁回。

首席大法官東姑麥潤（Tengku Maimun Tuan Mat）告 訴鄭寶德，他無權自行退出，必須取得聯邦法院的批准。

69歲的納吉遭控捲入主權財富基金一馬發展公司（1MDB）涉及數十億美元的醜聞，納吉與他所領導的執政黨在2018年大選慘敗。

納吉與他的同夥遭控自一馬公司竊取數十億美元，用於購買高檔房地產與昂貴藝術品等。

經過高等法院冗長的審理後，納吉因為從一馬公司轉移4200萬令吉（約1010萬美元）至他的個人銀行帳戶，觸犯濫權、洗錢與刑事背信罪名，2020年7月遭判12年徒刑，上訴法院去年12月駁回他提出的上訴，因此他對聯邦法院提出最終上訴請求。

律師說，如果聯邦法院維持定罪判決，納吉將必須立即入監服刑。

然而，如果獲判無罪，納吉可能將開始爭奪他之前的政壇職位。儘管一馬弊案讓他的政府籠罩在陰霾下，納吉在馬來西亞依舊受到歡迎，他仍是主要政黨「巫統」（United Malays National Organization, UMNO）旗下的民選國會議員。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110818