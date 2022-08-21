試圖闖入阿爾巴尼亞軍工廠 2俄人1烏人被捕

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（中央社阿爾巴尼亞首都地拉那20日綜合外電報導）阿爾巴尼亞國防部今晚表示，兩名阿國士兵試圖阻止2名俄羅斯人和1名烏克蘭人進入該國中部格拉姆什（Gramsh）一座軍工廠時受傷，3名外國人已經被捕。

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）表示，這3人「涉嫌從事間諜活動」。

路透社報導，阿爾巴尼亞國防部聲明指出：「3名分別持俄國和烏克蘭護照的公民試圖闖入這座工廠，負責工廠維安的士兵立刻反應，但在阻止3名外國人進入時，有2名士兵受傷。」

法新社報導則說，根據阿爾巴尼亞國防部，其中1名嫌疑人據信在試圖拍攝這座位於格拉姆什的工廠照片時襲擊守衛的士兵。

國防部補充說：「1名24歲、姓名縮寫為M.Z.的俄羅斯國民為了掙脫士兵的控制，對兩名士兵使用了神經麻痺噴劑。」

另兩名嫌疑人，包括33歲的俄羅斯公民S.T.和25歲的烏克蘭國民F.A.，也在工廠附近被捕，憲兵隊、情報和反恐機構都趕到現場調查。

聲明說，兩名阿爾巴尼亞士兵在眼睛受傷後被送往首都地拉那（Tirana）1家醫院，目前狀況穩定。

共黨統治時代，格拉姆什這座工廠生產俄國AK 47步槍。根據阿爾巴尼亞國防部網站，這座工廠現在提供國防產業製造服務，但並未提供更多細節。

阿爾巴尼亞2009年正式成為北約（NATO）成員國。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110821