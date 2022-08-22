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俄羅斯天然氣斷供 歐洲準備蜷縮過冬

2022/8/22 13:53
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（中央社巴黎21日綜合外電報導）俄羅斯和烏克蘭戰爭餘波蕩漾，歐洲人正準備迎接沒有俄羅斯天然氣供應的嚴寒冬天。

法新社報導，自7月底俄羅斯停止向拉脫維亞供應天然氣以來，拉脫維亞的民眾一直在調整適應。

他們知道未來幾個月會發生什麼事。

住在靠近俄羅斯邊界地區、拉脫維亞城市雷澤克內（Rezekne）的拉蒂尼克斯（Juons Ratiniks）說：「能源價格太高了，我們切斷了連接市管線的熱水，自己安裝熱水鍋爐。」

這位已經退休的邊防警衛說：「我們真正需要的時候才用，費用會比熱水持續供應便宜。」

拉蒂尼克斯說，政治人物得要明白，當大家能源帳單越來越貴，就會希望得到幫助。他警告說，由於選舉將於10月舉行，「他們得提供我們更好的暖氣支援，否則我們就會給他們好看！」

保加利亞、丹麥、芬蘭、荷蘭和波蘭已遭遇天然氣供應減少，其他國家也看到供應急劇減少。

本月底，經由北溪天然氣管線（Nord Stream）向德國輸送的俄羅斯天然氣供應作業將暫停數天，這是今年夏天第2次斷供。表面上斷供是為了維護作業，但柏林指責莫斯科，是因為西方對俄國入侵烏克蘭實施制裁，才會停止供應天然氣。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110822

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