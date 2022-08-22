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以色列啟動計畫 允許約旦河西岸巴人搭機離境

2022/8/22 21:11
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（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列今天啟動一項計畫，允許約旦河西岸佔領區的巴勒斯坦人從尼格夫沙漠（Negev Desert）的機場搭機前往國外。

以色列機場局（Israel Airports Authority）發言人告訴法新社，40名巴人在以國南部度假城勝地埃拉特（Eilat）附近的拉蒙機場（Ramon airport）搭乘第一班航班，飛往國外。

這架由以色列阿基亞航空公司（Arkia）執飛的航班預定今天下午12時45分降落在賽普勒斯（Cyprus）拉納卡（Larnaca）。

以色列占領約旦河西岸後，西岸屯墾區居民可以從特拉維夫（Tel Aviv）附近的主要國際機場出國，但西岸絕大多數巴人都被禁止使用這個機場。

巴人必須從約旦河西岸走陸路到約旦，然後才能在約旦首都安曼（Amman）登機。

一名約旦官員說，上月約旦和約旦河西岸間的胡笙國王（King Hussein）邊界關卡「旅客人數空前遽增」。

以色列軍方負責巴勒斯坦土地民政事務分支機關「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT）發言人證實，首批巴人今天搭乘班機飛往拉納卡。

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）則呼籲以國重新開放耶路撒冷機場（Jerusalem airport）。

根據上月巴勒斯坦的一場內閣會議聲明：「他（史泰耶）要求以國當局開放卡蘭迪亞（Qalandia）地區的耶路撒冷機場，並取消巴勒斯坦人員及貨物的移動限制。」

據報導，巴人原本一直使用東耶路撒冷的機場，直到1967年六日戰爭以色列占領該地區和其他巴勒斯坦領土才停止。

拉蒙試驗性計畫的首批航班原預定由土耳其航空公司執飛。以色列機場局昨天宣布，將延後讓外國企業參與拉蒙計畫。

本月17日，土耳其和以色列宣布恢復全面外交關係後，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）訂於今天前往土耳其首都安卡拉（Ankara）。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110822

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