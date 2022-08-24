歐盟外交官：物價漲 蒲亭賭歐洲難再力挺烏克蘭

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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天說，隨著高漲的物價大傷歐洲選民的荷包，俄羅斯總統蒲亭正打賭歐盟對他入侵烏克蘭的聯合反應將後繼無力。

波瑞爾接受法新社訪問時說，蒲亭（Vladimir Putin）看到了「歐洲人的厭倦，以及歐洲公民不情願承擔支持烏克蘭的後果」。

波瑞爾說：「我們必須忍耐，在歐洲聯盟（EU）內部分散成本。」他還說，讓27個成員國維持團結是需要「日復一日」執行的任務。

波瑞爾下週將在捷克布拉格主持歐盟外長暨防長會議，希望鞏固截至目前都相當團結的外交陣線，一致面對俄羅斯的侵略。

歐盟成員國先前同意針對蒲亭的小圈子和重要的石油出口等經濟領域採取一連串制裁措施。多數歐盟成員國同時也是北大西洋公約組織（NATO）成員國。

但如今，能源價格和通貨膨脹率飆漲，數個歐盟成員國都面臨陷入深度衰退的可能性，連主要經濟體德國也不例外。

位於東歐的歐盟成員國與俄羅斯相鄰，還留有過去遭蘇聯支配的不堪回憶，這些國家主張採取更加嚴厲的措施，同時呼籲禁止核發簽證給俄國觀光客。

其他成員國則不太願意實施進一步措施，惟恐反傷自己的經濟，且擔心選民對烏克蘭的支持可能敵不過冬季斷電和大筆瓦斯帳單。

波瑞爾的工作是維持歐盟聯合陣線，歐盟認為，既然俄國企圖打發歐盟的關切、分裂盟國，那麼聯合陣線就是歐盟的王牌。

波瑞爾說：「我們絕不能忘記歐盟是許多成員國組成的聯盟，而各國面對俄羅斯各有不同的做法。」

75歲的波瑞爾曾任西班牙外交部長，他將提議由歐盟向烏克蘭部隊提供軍事訓練，就像英國和加拿大支援的訓練任務一樣。

但要在歐盟各國互相競爭的優先要務之間找到妥協方案並不容易。波瑞爾說：「成員國握有各自的外交政策決定權。我們必須確保他們的利益都有一個共同點。我們永遠處於妥協模式。」

如果立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、芬蘭和波蘭等親烏克蘭聯盟想繼續推動禁止俄國人入境，將需要一些更謹慎的成員國支持。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天說：「我們首先會尋求歐盟解決方案，因為這是最能持久、法律上也最正確的做法。」

但他補充說：「如果達不到（歐盟解決方案），我們也不排除尋求區域解決方案的可能性。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對於簽證禁令已表達保留意見；波瑞爾也持謹慎態度，建議只針對支持蒲亭的菁英分子實施禁令。

波瑞爾說，西方國家提供、包括歐盟撥出25億歐元（約新台幣750億元）採購的武器，讓烏克蘭得以勝過俄羅斯的過時軍事裝備。

但蒲亭無意退讓，歐盟擔心俄軍可能會破壞烏克蘭核電廠，引發遍及歐陸的災難。

波瑞爾說：「蒲亭一意孤行，我們必須持續透過制裁來施壓，並重組烏克蘭軍隊。戰爭正走向新的轉折，烏克蘭人開始出擊了。」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110824