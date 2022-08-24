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俄羅斯南部彈藥庫起火燃燒 1週內第2次

2022/8/24 13:06
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯南部鄰近烏克蘭邊界處1座彈藥庫今天起火燃燒，是1週內第2次發生類似事件；地方官員表示，高溫是罪魁禍首。

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，彈藥庫開始起火燃燒後，提莫諾夫（Timonovo）附近民眾隨即撤離，無人受傷。

提莫諾夫以及距烏克蘭僅15公里的索洛提（Soloti）居民，上週也曾因附近彈藥庫起火而撤離。葛拉特卡夫並未說明今天的火災是發生在同1座彈藥庫，還是已被搬移的彈藥起火燃燒。

葛拉特卡夫前幾個月時怪罪烏軍在貝爾哥羅德州內與周邊地區縱火。貝爾哥羅德州距莫斯科約650公里。

烏克蘭通常不會宣稱在俄國占領區內犯下爆炸事件，有時基輔還會諷刺地暗示，罪魁禍首是粗心大意。

烏克蘭國防部今天推文說：「數月後，我們將查明俄羅斯彈藥是否會因為寒冷而爆炸。」

「俄羅斯突然發生爆炸的5個主因是：冬天、春天、夏天、秋天，以及抽菸。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110824

提莫諾夫
傳烏克蘭攻擊彈藥庫與機場 俄邊境爆炸疏散民眾
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