芬蘭總理再陷爭議 為女女官邸裸吻照致歉

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芬蘭總理馬林近日又因兩名女性裸露上半身在總理官邸接吻的照片飽受爭議，馬林23日為此致歉。（路透社）

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（中央社赫爾辛基23日綜合外電報導）芬蘭總理馬林日前因派對影片挨批，近日又因一張照片飽受爭議，照片中兩名女性裸露上半身在總理官邸接吻，並以寫著「芬蘭」的標誌遮住胸部，馬林今天為此致歉。

法新社報導，芬蘭媒體流傳一張兩名女性的接吻照，照片中兩人將衣服掀起露出上半身，並以寫著「芬蘭」的標誌遮住胸部。

36歲的馬林（Sanna Marin）今天證實照片是在總理官邸拍攝，當時她剛參加完7月8日至10日舉行的音樂節。

馬林在赫爾辛基向媒體表示：「我認為這張照片有失體統，我為此道歉，不應該拍這樣的照片。」

馬林說，當時她與「友人」在官邸「共度良宵」和「泡三溫暖」。

這張照片最初是由前世界小姐芬蘭佳麗兼網紅薩卡（Sabina Sarkka）上傳到TikTok，她是照片中的其中一名女性。

芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）今天刊登社論指出，馬林似乎沒有「控制好局面」，可能會有越來越多她私生活的照片和影片外流到大眾面前。

上週曝光的一段影片顯示，馬林與一群朋友和名人在派對中忘情熱舞，引發全球熱議。

有些人將影片中所聽到參與派對者的談話解讀為他們是在談論毒品，這在社群媒體上引發激烈爭論，並遭總理本人強烈否認。

馬林19日接受藥檢以「消除所有疑慮」。相關人員對馬林的尿液樣本進行藥物檢測，最終結果呈陰性。

馬林2019年以34歲的年輕之姿就任總理，先前也曾因在官邸辦派對而遭受抨擊。

2021年12月，有人揭發她在可能暴露於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險的情況下在外跳舞到凌晨，讓她持續受到批評。（實習編譯：許珈瑜/核稿：李佩珊）1110824