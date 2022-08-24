新加坡再鬆綁入境限制 擬年底為嬰幼兒接種疫苗

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時隔2年多，新加坡跨部會抗疫工作小組24日恢復舉行實體記者會，出席者包括副總理黃循財（右2）、衛生部長王乙康（右1）。（新加坡通訊及新聞部提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年8月24日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）新加坡政府今天宣布進一步鬆綁邊境管制，自29日起，未完整接種COVID-19疫苗的旅客入境後不須強制隔離，但行前2天內仍須取得陰性檢測證明。另外，預計年底開始為嬰幼兒接種疫苗。

新加坡先前爆發一波Omicron亞型變異株BA.5引起的疫情，近期疫情已趨穩。星國衛生部表示，截至23日，7天內平均每天新增案例已從7月中的1萬200例降至2700例。

星國跨部會抗疫工作小組今天召開記者會宣布，自29日起，鬆綁室內強制戴口罩規定，只有在醫療場所及搭乘大眾運輸工具時才強制戴口罩。這是2年多以來，抗疫工作小組再度恢復實體記者會，過去受到疫情影響，記者會以線上方式進行。

除了鬆綁室內口罩令，工作小組指出，有鑒全球及國內疫情改善，新加坡將調整入境管制措施，自28日23時59分起，所有未完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的旅客入境後不再需要強制隔離7天，但出發前2天內仍須取得陰性檢測證明。未完整接種的短期旅客仍須購買停留星國期間的旅遊保險。

新加坡自4月起，允許完整接種旅客入境後不須檢測，也不需強制隔離。

工作小組聯合領導人、新加坡副總理兼財政部長黃循財今天在記者會表示，進一步鬆綁邊境管制及國內防疫措施對朝向「與病毒共存」是重要的一步。

據衛生部統計，截至23日，新加坡累計182萬2187人確診，1584人病故；疫苗覆蓋率方面，截至22日，星國93%人口已完整接種，79%接種了追加劑。星國人口約550萬。

新加坡實施民眾自行快篩陽性即確診的政策，有些確診案例並未列入官方統計數據。

星國衛生部長王乙康指出，根據衛生部最新血清調查，推估國內7成人口已感染COVID-19，當下一波疫情爆發，勢必包括許多重複感染的案例。目前數據顯示，曾確診者8個月內再度染疫的機率約是5.5%。

他說，新加坡約8成人口已打了追加劑，這是星國能在未加強防疫措施、未出現許多重症病例及醫療體系未崩潰的情況下，度過這波BA.5疫情的關鍵因素。

他表示，要為年底可能出現另一波疫情預先做準備，應該進一步擴大疫苗覆蓋率，包括60至79歲民眾應接種第2劑追加劑。星政府也規劃今年第4季開始為5歲至11歲兒童施打追加劑、為6個月至5歲的嬰幼兒接種疫苗。

新加坡疫苗專家團建議，5至11歲兒童應在完成疫苗接種滿5個月後接種一劑輝瑞疫苗追加劑。

另外，新加坡衛生科學局已在流行病特別採用程序（PSAR）下，將莫德納疫苗授權擴大涵蓋6個月至5歲的嬰幼兒。專家團正在評估中。

王乙康說，若一切順利，這款疫苗預計在今年第4季運抵新加坡，政府也正在評估為嬰幼兒接種輝瑞疫苗。（編輯：陳惠珍）1110824