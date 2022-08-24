韓中建交30週年 專家示警經濟結構危機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓中建交至今30週年，韓國財經界今天發表報告示警，指出韓中貿易結構已出現變化，對中國可能不再享有貿易順差優勢，應調整出口策略。

韓中建交30年以來，今年首次出現對中國貿易逆差狀況，至7月已連續4個月逆差，也就是韓國對中國出口金額低於進口金額，引發韓國政府及業界憂心。

韓國全國經濟人聯合會（全經聯）在韓中建交30週年的今天發布雙邊貿易結構變化及啟示報告，指出中國在這30年間藉由高度產業化成為「世界工廠」，同時也是全球主要市場，使韓中出口競爭加劇，建議韓國應擺脫過去以半導體、石化產業等特定中間材產品為主的策略，增加成品出口型的終端產品出口比例。

韓聯社引述韓國金融研究院資深研究委員池晚洙分析報導，今年首次出現的對中國貿易逆差顯示，韓國對中國的大規模貿易順差時代正在結束，過去以加工貿易為核心的韓中貿易結構正在產生變化。

據統計，韓國對中國貿易金額從1992年建交時的63億美元成長至2021年的3000億美元，規模成長超過47倍，中國急速躋身韓國最大貿易國，占比達24%，甚至在貿易收入中，有8成倚賴中國，而這些收入大多來自韓國企業出口至中國進行加工的中間材產品。

韓國企業過去靠著在中國設廠，降低組裝加工的人工成本，並能直接供應廣大中國市場，但隨著便宜人力紅利消失、中國製造業崛起，韓國中間材對中出口額開始降低，終端消費性產品市占率也大不如前。

池晚洙指出，三星電子1992年就在中國設廠，當時三星手機在中國市占率達17%，韓製面板、電池半導體等零件也大量出口至中國；但隨著中國人工費用增加，韓企生產據點轉移，韓國對中國貿易順差也從2013年的628億美元高點直直落。

而在中國政府推行「中國製造2025」政策下，中國製造業迅速崛起，韓國過去的技術優勢弱化，產品逐漸不敵中國攻勢。以三星手機為例，三星手機2013年在中國市占率達到20%以上，成為市場龍頭，但近年在高階手機蘋果、中低階手機小米等中國品牌夾擊下，在中國市占率已大跌至1%以下。

另外，未能抓住中國轉換電動車商機的現代、起亞汽車也是差不多的狀況，在中國市占率從2016年的7.35%跌至2021年的1.7%。韓國化妝品、家電等在中國銷售狀況也大不如前。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而這30年來，韓國與中國的經濟雖雙雙起飛，但觀察主要經濟指標，中國增速大幅超越韓國。根據全經聯報告，韓國自1992至2021年國內生產毛額（GDP）成長約5.1倍，中國則成長35.5倍，兩者差異約達7倍；出口金額方面的成長也是中國的39.3倍，遠勝韓國的8.3倍。

報告指出，中國經濟及科技實力與韓國差距逐漸擴大，韓國企業未來將更難從中國市場獲利，造成韓國對中國貿易逆差進一步擴大。（編輯：高照芬）1110824