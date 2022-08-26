降血糖體重保健品白桑葉 美眾議員妻服用後死亡

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（中央社記者周世惠舊金山25日專電）美國一位國會議員的妻子在去年底食用被認為是安全的白桑葉後產生嚴重副作用死亡。這種草藥保健品常被用來減緩糖尿病、肥胖和高膽固醇等症狀，但有噁心、腹瀉等副作用。

根據今年3月10日加州沙加緬度郡（Sacramento County）的驗屍報告，共和黨籍眾議院議員湯姆．麥克林托克（Tom McClintock）的妻子羅莉．麥克林托克（Lori McClintock）因為食用白桑葉（white mulberry leaf）產生腸胃道不適發炎（gastroenteritis），身體脫水而死亡。這份報告當時未立即對外發布。

醫療新聞網站「凱薩健康新聞」（Kaiser Health News）上月取得該份驗屍報告及更新過的死亡證書，法醫公布死亡原因為吃白桑葉「意外致死」（accident）；而原本去年12月20日開立的死亡證書，死因列為「有待判定」（pending）。

湯姆．麥克林托克的選區跨加州北部至中部，他於去年12月15日發現61歲的妻子在家不省人事，前一晚他在國會投完票後從華盛頓特區返家。

根據報告，羅莉．麥克林托克的胃部有「部分完整」的白桑葉，驗屍報告並不清楚她是吃了含有白桑葉的保健品、還是新鮮或乾燥的葉子、抑或是泡茶喝入肚子裡。

湯姆．麥克林托克對於妻子的過世非常低調，去年12月19日發布書面聲明；今年1月4日為妻子舉行喪禮，喪禮上，他提到之前妻子狀況良好，她對即將開始的一份房地產新工作感到喜悅。

他說，「她謹慎節食、剛加入一個健身房」。羅莉．麥克林托克為何服用白桑葉原因不明。而法醫報告提到，羅莉．麥克林托克在死前一天，曾抱怨胃不舒服。

根據凱薩健康新聞，白桑樹的葉子與果實原產於中國，幾個世紀以來用於傳統醫學，過去10年的學術研究發現，其葉子的萃取物可降血糖、助減重，多以膠囊、藥丸或藥草茶包的形式販售。

美國毒物管制中心協會（American Association of Poison Control Centers）指出，自2012年以來，全美有148起民眾自發性通報白桑葉食物中毒案例，多為12歲以下兒童不慎服用，僅有一起送醫，無死亡案例。羅莉．麥克林托克的反應很不尋常。

根據研究，攝取白桑葉可能會引起噁心、拉肚子的副作用。法醫辦公室的報告顯示羅莉．麥克林托克身體有脫水的跡象。

退休法醫杜普利（D’Michelle DuPre）檢視相關文件後表示，白桑葉「確實會導致脫水、讓人減輕體重」。他認為羅莉．麥克林托克的狀況是嚴重脫水。

包括立法者和醫療保健專家都表示，這起意外凸顯草藥營養品市場540億美元（約合新台幣1兆6316億元）商機的風險，需要更多的政府審查。

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美國的保健食品受美國食品暨藥物管理局（FDA）監管，正因被歸類為「食品」，並不像處方藥或開架式藥品那樣經過政府嚴格的科學和安全測試。

每個人對於保健食品的反應不同，且根據FDA，把保健食品和處方藥混著吃有可能讓問題更加複雜。營養與飲食學會（Academy of Nutrition and Dietetics）發言人佩蒂潘（Debbie Petitpain）說：「很多人會以為，那只是植物、維生素，意味著不會有傷害，但服用任何東西都有風險。」（編輯：馮昭）1110826