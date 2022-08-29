Fed不改升息步調 美國參議員華倫憂心經濟陷衰退

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）今天指出，她相當擔心美國聯邦準備理事會（Fed）將使國內經濟陷入衰退，聯準會的升息動作會讓許多民眾失業。

華倫今天向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「你知道什麼比高昂物價及強勁經濟更糟糕嗎？那就是高物價和數以百萬民眾失業。我非常擔心聯準會正把國內經濟推向衰退。」

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在26日發表談話警告，聯準會升息以對抗高通膨問題之際，美國民眾正走向經濟成長緩慢和失業率可能上升的痛苦時期。

但華倫指出：「他（鮑爾）所說的『一些痛苦』代表著讓民眾失業、小型企業倒閉，因為利率調升導致資金成本上升。」

華倫表示，高通貨膨脹率的部分原因是供應鏈問題、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭。

她還說，升息無法直接解決那些問題，鮑爾在國會聽證會也承認了這一點。（譯者：陳彥鈞）1110829