更多編輯台推薦新聞：
黃土水「山本悌二郎胸像」63年後返抵高雄 見證台日情誼
文化

黃土水「山本悌二郎胸像」63年後返抵高雄 見證台日情誼

周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍
產經

周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
聯準會
新聞專題
聯準會2/248
首頁 / 國際

Fed不改升息步調 美國參議員華倫憂心經濟陷衰退

2022/8/29 02:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）今天指出，她相當擔心美國聯邦準備理事會（Fed）將使國內經濟陷入衰退，聯準會的升息動作會讓許多民眾失業。

華倫今天向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「你知道什麼比高昂物價及強勁經濟更糟糕嗎？那就是高物價和數以百萬民眾失業。我非常擔心聯準會正把國內經濟推向衰退。」

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在26日發表談話警告，聯準會升息以對抗高通膨問題之際，美國民眾正走向經濟成長緩慢和失業率可能上升的痛苦時期。

但華倫指出：「他（鮑爾）所說的『一些痛苦』代表著讓民眾失業、小型企業倒閉，因為利率調升導致資金成本上升。」

華倫表示，高通貨膨脹率的部分原因是供應鏈問題、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭。

她還說，升息無法直接解決那些問題，鮑爾在國會聽證會也承認了這一點。（譯者：陳彥鈞）1110829

鮑爾
美股狂瀉台股警戒 國安基金：憂外溢效果場邊備戰 鮑爾放鷹美股重挫逾千點 法人：台股將再陷震盪格局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
通膨壓力仍大 韓銀不預期比聯準會更早停止升息