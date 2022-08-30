烏克蘭運糧船抵達吉布地 緩解衣索比亞飢餓風險

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（中央社吉布地30日綜合外電報導）載有烏克蘭小麥的聯合國承租船今天抵達吉布地（Djibouti），之後這些小麥將運往衣索比亞，供應面臨飢餓風險的數千萬人。

法新社報導，聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）表示，兩週前駛離烏克蘭黑海港口的「英勇指揮官號」（MV Brave Commander）載有2.3萬公噸穀物，停靠在位於非洲之角的港市吉布地。

世界糧食計劃署署長畢斯利（David Beasley）在推特表示：「船舶入港了！2月以來第一艘運送烏克蘭穀物的世界糧食計劃署船隻剛剛抵達吉布地。現在，讓我們把這些小麥卸載後運往衣索比亞。」

世界糧食計劃署表示，糧食不安全和營養不良是整個衣索比亞的主要問題，估計有2040萬人需要糧食的援助。

烏克蘭是世界上最大的穀物出口國之一，在俄羅斯2月入侵烏克蘭後，幾乎所有穀物出口都被迫停止，引發外界對全球糧食危機的擔憂。

管理海上走廊的聯合協調中心（Joint Coordination Centre）上週公布的數據顯示，超過72萬公噸的穀物已經運離烏克蘭。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110830