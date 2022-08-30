馬達加斯加白化症兒童綁架案 19名私刑暴民遭警擊斃

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（中央社馬達加斯加首都安塔那那利佛30日綜合外電報導）馬達加斯加警方今天證實，一群民眾因白化症兒童綁架案而被激怒，意圖闖入警局對嫌犯執行私刑，警方被迫對他們開槍，結果造成19人身亡、21人受傷。

法新社報導，警方透過聲明表示，事件共造成「19人喪生、21人受傷」，傷患目前仍在該國東南部的伊孔戈（Ikongo）醫院接受治療。警方昨天發布的通報則稱，已有11人身亡。

一名參與槍擊、不願透露姓名的警員告訴法新社，約500名手持小刀和砍刀的抗議民眾試圖強行闖入警局。

警方表示，位於首都安塔那那利佛（Antananarivo）以南約350公里處的伊孔戈於今天已恢復平靜，但警方為「維持和平」已增派警力。

警方正針對事件進行調查，並向死者家屬致上哀悼之意。

據伊孔戈地區議會議員的說法，綁架事件發生在上週，遭到綁架的白化症兒童身分細節尚未公佈。官員則說，這個孩子的母親被多名「土匪」殺害。

警方已針對這起綁架案逮捕並拘留4名嫌犯，但據稱部份居民決定自行動手懲罰凶嫌。

馬達加斯加官員拉庫通德拉扎卡（Andry Rakotondrazaka）昨天在記者會上為警方行動辯護，稱他們已盡量避免正面衝突，別無選擇下只能設法自衛。

他說，當抗議群眾突破安全界限時，警察從發射催淚瓦斯轉為發射實彈。

在馬達加斯加，這類報復性攻擊事件頗為常見。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110830