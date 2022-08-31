更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

COVID-19衝擊不減 美國預期壽命連兩年下降

2022/8/31 17:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國官方最新數據顯示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡人數影響，2021年美國民眾的預期壽命連續兩年下降，跌至1996年以來新低。

路透社報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）發表的報告，2020年美國整體人口出生時預期壽命為77.0歲，2021年又再降至76.1歲，連續兩年的下滑幅度創近一世紀以來最大跌幅。

2021年，兩性的預期壽命之差也擴大到20多年來最大值，男性預期壽命為73.2歲，女性為79.1歲，相差近6歲。

數據顯示，2021年的預期壽命與2020年相比減少0.9歲，COVID-19的死亡人數占減幅的一半，藥物過量和心臟疾病也是下滑的兩大因素。

根據美國疾病管制暨預防中心的數據，2021年國內超過46萬人的死因與COVID-19有關。

2020年，美國預期壽命在一年內創第二次世界大戰以來最大降幅，與COVID-19相關的死亡占其中的75%。

美國疾病管制暨預防中心轄下的美國國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics）負責死亡率統計的處長安德森（Robert Anderson）說：「2022年的死亡率比2020年還好一些，所以我認為未來有機會看到預期壽命小幅增加。」

然而，安德森表示，今年的預期壽命不太可能回升到疫情前的水平，而且很大程度取決於年底的發展，因為死亡人數通常是在冬季月份上升。

儘管2020年自殺死亡的人數有所下降，但它仍是2021年預期壽命下滑的第5大原因，更是男性預期壽命下降的第3大原因。

報告表示，這些數據只是初步估計，尚有一些限制存在，包括各地機關提交死亡證明的時長並不相同。（實習編譯：許珈瑜/核稿：劉淑琴）1110831

第二次世界大戰
戈巴契夫送走蘇聯帝國 受西方讚揚卻遭國人鄙視 台灣絃樂團成團過半甲子 用音樂訴說戰爭與和平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族