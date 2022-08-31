COVID-19衝擊不減 美國預期壽命連兩年下降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國官方最新數據顯示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡人數影響，2021年美國民眾的預期壽命連續兩年下降，跌至1996年以來新低。

路透社報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）發表的報告，2020年美國整體人口出生時預期壽命為77.0歲，2021年又再降至76.1歲，連續兩年的下滑幅度創近一世紀以來最大跌幅。

2021年，兩性的預期壽命之差也擴大到20多年來最大值，男性預期壽命為73.2歲，女性為79.1歲，相差近6歲。

數據顯示，2021年的預期壽命與2020年相比減少0.9歲，COVID-19的死亡人數占減幅的一半，藥物過量和心臟疾病也是下滑的兩大因素。

根據美國疾病管制暨預防中心的數據，2021年國內超過46萬人的死因與COVID-19有關。

2020年，美國預期壽命在一年內創第二次世界大戰以來最大降幅，與COVID-19相關的死亡占其中的75%。

美國疾病管制暨預防中心轄下的美國國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics）負責死亡率統計的處長安德森（Robert Anderson）說：「2022年的死亡率比2020年還好一些，所以我認為未來有機會看到預期壽命小幅增加。」

然而，安德森表示，今年的預期壽命不太可能回升到疫情前的水平，而且很大程度取決於年底的發展，因為死亡人數通常是在冬季月份上升。

儘管2020年自殺死亡的人數有所下降，但它仍是2021年預期壽命下滑的第5大原因，更是男性預期壽命下降的第3大原因。

報告表示，這些數據只是初步估計，尚有一些限制存在，包括各地機關提交死亡證明的時長並不相同。（實習編譯：許珈瑜/核稿：劉淑琴）1110831