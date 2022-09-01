安大略省：允許無症狀COVID患者戴口罩外出

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（中央社渥太華31日綜合外電報導）加拿大人口最多的安大略省當局今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診患者可以在症狀消失24小時後結束隔離，戴上口罩就可外出。

路透社報導，安大略省政府表示，無症狀的COVID確診患者，以及感染者的密切接觸者可以上班或上學，但必須戴著口罩10天。安大略省先前要求民眾在出現COVID症狀後自我隔離5天。

安大略省首席醫療官摩爾（Kieran Moore）在新聞簡報會上表示，透過接種疫苗以及接觸不同病毒株達成的「混合免疫」，加上口服抗病毒藥物Paxlovid等藥物的出現，有助鬆綁防疫限制。

摩爾表示，雖然確診者可以帶著口罩出現在公共場所，但依舊不能前往醫院以及長期護理機構等高風險場所。

摩爾說，Omicron亞型變異株BA.5疫情在安大略省已經趨於穩定，但他警告由於正值季節交替，呼吸道疾病有上升趨勢，恐導致其他病毒跟著迅速傳播。

摩爾在會中表示：「我們需要採取措施，來減少呼吸道融合病毒（RSV）、流感和COVID的傳播。相關策略應更為務實和實際，盡可能減少對學校和工作環境的干擾。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110901