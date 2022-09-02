星中延長合作協議 2隻大貓熊將在新加坡多待5年

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新加坡萬態保育集團及中國野生動物保護協會2日簽署延長合作協議，河川生態園的大貓熊「凱凱」將在新加坡多留5年，圖為園方為「凱凱」慶生。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年9月2日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡2日專電）新加坡萬態保育集團及中國野生動物保護協會今天簽署延長貓熊保護研究合作的協議，河川生態園的大貓熊凱凱、嘉嘉將在新加坡多待5年，喜愛貓熊的民眾直呼「好消息」。

2009年，中國宣布出借一對貓熊，凱凱、嘉嘉給新加坡，這對貓熊於2012年抵達星國，租借期為10年。原定今年期滿，經討論後，萬態保育集團與中國野生動物保護協會同意延長大貓熊保護研究合作協議。

根據延長協議，凱凱、嘉嘉將在新加坡多待5年，直到2027年，也就有更多時間跟牠們去年出生的寶寶叻叻相處。

這項延長協議由負責管理河川生態園的萬態保育集團（Mandai Wildlife Group）執行長巴克雷（Mike Barclay）與中方代表以視訊方式異地簽署。

巴克雷在簽署儀式致詞表示，協議延長將開啟雙方新的合作篇章，提升大貓熊保育工作。至今已有超過760萬來自新加坡及海外的遊客到河川生態園一睹凱凱、嘉嘉，以及叻叻風采。

他說，這3隻貓熊有助提高民眾對動物保育計畫及避免物種滅絕的認知。園方接下來將維持與中國專家合作，一同展開更多研究，包括讓凱凱、嘉嘉進行自然繁殖。

除了簽署儀式，園方也在今天為9月壽星凱凱、嘉嘉慶生。凱凱將滿15歲，明天則是嘉嘉14歲生日。

新加坡獸醫團隊去年為嘉嘉進行人工授精，嘉嘉隨後在同年8月14日順利產下一隻雄性大貓熊寶寶，凱凱、嘉嘉終於升格當爸媽。這是新加坡首個大貓熊家族。

凱凱、嘉嘉、叻叻堪稱河川生態園的超人氣動物明星，經常吸引大批遊客佇足，拍照捕捉貓熊的可愛模樣。

一名帶著女兒來看貓熊的民眾接受中央社記者訪問時表示，凱凱、嘉嘉將在新加坡待更久，這是「好消息」；貓熊寶寶不能跟父母分開。

還有民眾一家四口全員出動來看貓熊，這名母親受訪說，兒子從小就很喜歡貓熊，今天全家人又一起來到河川生態園。她認為，貓熊寶寶應該跟媽媽待在一起，希望叻叻待在新加坡的時間也能延長。

另有民眾打趣地說，星政府應該給予叻叻新加坡永久居民的身分。

園方人員表示，叻叻預計在新加坡待到明年，目前還不確定是否會延長。（編輯：高照芬）1110902

新加坡「河川生態園」的大貓熊是園內超人氣動物明星，圖為民眾駐足觀看貓熊寶寶「叻叻」。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年9月2日